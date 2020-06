Un tânăr argentinian a intrat cu maşina în poarta Ambasadei Chinei din Buenos Aires

Şoferul, care a ieşit teafăr din maşină după impact, a fost arestat şi pus la dispoziţia justiţiei.

: Local man named Gaston Sanda rammed his car into the Chinese Embassy in Buenos Aires. Earlier, in a video he said that the ' is behind coronavirus & that he needed help from the Chinese Embassy.'

— Annu Kaushik (@AnnuKaushik253)

Martori au declarat pentru presă că bărbatul a strigat că avea explozivi, însă specialişti din cadrul poliţiei şi pompierii nu au găsit niciun exploziv.