US Air Force a şters de pe hartă o insulă în Irak

Armata americană a lansat 36 de tone de bombe asupra unei insule pe care o considera ”infestată” de combatanţi din Statul Islamic (SI), relatează Le Point.

O înregistrare video surprinde imagini cutremurătoare, filmate dintr-o aeronavă americană - probabil o dronă - în care apare Insula Qanus, de pe fluviul Tigru, în nordul Irakului.

Coalition Forces used 80,000 lbs of munitions to deny Daesh fighters the ability to hide on Qanus Island. F-35s and F-15s were involved in the strike.



Full Press Release:

— Airman Magazine (@AirmanMagazine)

În câteva secunde, zeci de explozii au loc pe această limbă de pământ de câţiva kilometri pătraţi, acoperită de vegetaţie, iar coloane de fum se ridică peste tot.

Filmarea a avut loc pe 10 septembrie 2019, iar avioane aparţinând Forţelor aeriene americane (US Air Force) au lansat 36 de tone de bombe de tip GBU-31 - de o tonă fiecare - ghidate prin GPS.

Bombardamentul pare că a acoperit întreaga suprafaţă a insulei - combatanţii SI probabil că nu au avut nicio şansă dacă se aflau acolo.

”Iată ce se întâmplă atunci când (avioanele) noastre de tip F-15 şi F-35 lansează 36 de tone de bombe asupra unei insule infestate de Daesh”, acronimul arab al SI, a scris, în engleză şi în arabă, un purtător de cuvânt al Operaţiunii Inherent Resolve - operaţiunea americană în Irak şi Siria - într-un mesaj postat pe Twitter, sub pictograma unui avion de turism, total nepotrivită.

Operaţiunea a fost realizată de avioane de vânătoare aparţinând US Air Force - venerabilele F-15E, însoţite de F-35A invizibile pe radar, nou-nouţe - şi nu cu bombardiere de tip B-52H, experte în aşezarea unor covoare de bombe, desfăşurate în regiune.

FĂRĂ BILANŢ, DEOCAMDATĂ

Obiectivul era, în mod oficial. să se aneantizeze un centru de tranzit al unor combatanţi SI.

”Noi împiedicăm SI să se ascundă pe Insula Qanus”, a declarat generalul Eric T Hill, comandantul operaţiunilor speciale ale Operaţiunii Inherent Resolve.

”Creăm condiţiile necesare ca partenerii noştri să poată continua să aducă stabilitate în regiune”, a adăugat el, evocând activitatea la sol a armatei irakiene.

Însă, dincolo de obiectivul tactic, operaţiunea de comunicare, prin larga difuzare a înregistrării video pe Internet, pică la fix pentru armata americană şi Guvernul irakian.

Trupele irakiene urmează de-acum să ocupe insula, ceea ce va permite comandantului american să evalueze mai precis bilanţul raidului, despre care nu s-a transkis vreo estimare imediat.

Presa americană scrie că insula era nelocuită de civili, lucru care pare confirmat de imagini aeriene, însă având în vedere amploarea atacului, pare puţin probabil să nu existe vreo victimă colaterală.

Sursa : news.ro