Victorie triumfală a lui Boris Johnson şi a Brexitului în alegerile legislative anticipate

Boris Johnson is on route to Buckingham Palace to meet the Queen where she will invite him to form a government.



Boris Johnson a fost felicitat de către fidelul său susţinător american Donald Trump, care i-a promis pe Twitter ”un enorm nou acord comercial după BREXIT”, ”potenţial mult mai mare şi mai profitabil decât orice acord ar putea fi încheiat cu Uniunea Europeană”.

La Bruxelles, unde liderii europeni sunt reuniţi în summit, Franţa a salutat o ”clarificare”.

Laburistul Jeremy Corbyn, în vârstă de 70 de ani, a suferit o umilire.

”Foarte dezamăgit”, el a anunţat că nu va mai conduce partidul în următoarele alegeri, exprimându-şi totodată dorinţa ca formaţiunea să înceapă o ”reflecţie cu privire la rezultatul scrutinului şi la viitorul său politic”.

O slabă consolare, el a fost ales - a zecea oară - în circumscripţia londoneză Islington nord.

Cel mai nepopular lider al opoziţiei înregistrat vreodată în sondaje, Jeremy Corbyn a plătit din cauza poziţiei sale ambigue cu privire la ieşirea regatului din Uniune. El voia să renegocieze acordul divorţului, mai social, iar apoi să-l supună aprobării britanicilor cu alternativa rămânerii în UE, însă fără ca el să ia o poziţie.

Laburiştii au pierdut fiefuri simbolice, precum oraşul Workington. Un grup de reflecţie a identificat ”omul de la Workington" - un bărbat alb, în vârstă, fără diplomă, în favoarea Brexitului - drept alegătorul-cheie în obţinerea victoriei în acest scrutin.

”Conservatorii reprezintă de-acum numeroase gospodării cu venit mic, persoane care muncesc în industriile manufacturiere şi tradiţionale în centrul şi nordul Angliei”, a declarat pentru AFP profesorul Tony Travers, de la London School of Economics (LSE).

Până în prezent, Boris Johnson nu a reuşit să obţină adoptarea în Parlament a acordului divorţului pe care l-a încheiat cu Bruxellesul, din cauza lipsei unei majorităţi în Camera Comunelor.

El a promis să supună acest acord aprobării deputaţilor până la Crăciun, cu obiectivul de a pune Brexitul în aplicare la sfârşitul lui ianuarie, după trei amânări.

Boris Johnson a beneficiat de un sprijin din partea Partidului Brexitului, condus de către eurofobul Nigel Farage, care urmează să nu fie reprezentat în Parlament, după ce s-a retras din numeroase circumscripţii, pentru a nu crea disensiuni între susţinătorii Brexitului.

CE FEL DE RELAŢIE CU UE?

Realizarea Brexitului urmează să permită să se dea pagina şi angajarea în privinţa ”priorităţilor” britanicilor, precum sănătatea, securitatea şi infrastructura, a anunţat şeful Guvernului.

Însă Boris Johnson va trebui să precizeze ce tip de relaţie vrea să lege cu Uniunea Europeană. Imediat ce Regatul Unit iese din UE vor începe negocieri dificile cu privire la acest subiect, care ar urma să se încheie la sfârşitul lui 2020. Însă aceasta este o misiune imposibilă, având în vedere complexitatea subiectului, apreciază unii analişti.

Noii deputaţi se reunesc de marţi, iar Boris Johnson le va prezenta programul legislativ prin intermediul tradiţionalului discurs al reginei, joi.

În ceea ce-i priveşte pe susţinătorii UE, speranţa de a împiedica Brexitul a dispărut odată cu înfrângerea Partidului Laburist şi eşecul Partidului Liberal Democrat (Lib-dem), care se opune Brexitului, a cărui şefă Jo Swinson nu a fost realeasă în Parlament.

Doar naţionaliştii scoţieni din SNP ies bine din scrutin, cu 48 de mandate.

Sursa : news.ro