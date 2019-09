Zeci de percheziţii în întreaga Rusie vizând susţinători ai lui Navalnîi

Poliţia rusă a procedat joi la zeci de percheziţii în ţară vizând colaboratori ai opozantului Kremlinului Aleksei Nvalnîi, implicat în această vară într-o vastă mişcare de contestare electorală, au anunţat activişti, relatează AFP.

”Sunt deja peste 29 de oraşe pe lista (perchezişiilor) şi peste 80 de adrese”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter Leonid Volkov, unul dintre aliaţii lui Navalnîi.

”Acest lucru vizează nu doar apartamentele coordonatorilor şi birourile, ci şi domicilii ale colaboratorilor şi unor voluntari activi”, a precizat el, adăugând că poliţia a intervenit în oraşele Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Ekaterinburg, Novossibirsk sau Sankt Petersubrg.

Potrivit acestei surse, percheziţiile au toate legătură cu o anchetă cu privire la ”spălare de bani” vizând organizaţia anticorupţie a lui Navalnîi - Fondul Luptei împotriva Corupţiei, lansată la începutul lui august, în timp ce Moscova era zguduită de manifestaţii împotriva excluderii unor candidaţi ai opoziţiei din scrutinul local.

Days after 's smart voting tactic dealt a blow to United Russia, state agents are raiding & seizing electronics in 150 offices & homes of his activists in 40 cities. It's ostensibly for the money laundering case opened during the August 3 protest

— Alec Luhn (@ASLuhn)

La urne, acest vot s-a tradus duminică prin înfrângeri usturătoare ale unor candidaţi în favoarea puterii de la Moscova, în care au pierdut aproape o treime din mandate faţă de mandatul precedent.

Condamnat la 30 de zile de închisoare în timpul acestor contestări, Aleksei Navalnîi, ai cărui candidaţi au fost excluşi în întregime din scrutinul de la Moscova, a îndemnat în mod activ la participarea la această mişcare, fără precedent din 2012, reprimată ferm de către autorităţi.

Denunţând o ”lovitură masivă”, Kira Iarmîş, o purtătoare de cuvţnt a lui Navalnîi, a catalogat joi aceste noi percheziţii drept un ”act de intimidare” şi un ”furt” vizând să paralizeze munca organizaţiei acestuia.

Săptămâna trecută, birorile de la Moscova şi studiul de înregistrări al echipei lui Navalnîi au fost percheziţionate de poliţişti cu cagule.

Sursa : news.ro