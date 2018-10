Ziua Mondială a Sănătății Mintale 2018.Ce probleme are Prințul Harry

Pe 10 octombrie celebrăm Ziua Mondială a Sănătății Mintale, zi în care federațiile și organizațiile de profil încearcă să atenționeze întreaga lumea despre problemele cu care se confruntă tinerii din ziua de azi.

Din nefericire, numărul abuzurilor de substanțe nocive și cazurilor de sinucidere au crescut îngrijorător în rândul tinerilor. Mulți tineri declară că se simt persecutați și singuri, dar mai ales că le este greu să se integreze în societate. Federația Mondială pentru Sănătate Mintală sprijină și încurajează organizațiile de profil din lumea întreagă pentru a lua atitudine împotriva acestor probleme.

Ieri, 9 octombrie 2018, Prințul William, ducele de Cambridge a lansat Campania “Mental Health at Work”. Aceasta reprezintă o nouă inițiativă propusă de organizația Heads Together and Mind. Scopul organizației este de a încerca să schimbe modul în care lumea privește importanța sănătății mentale la locul de muncă.

Organizația Mind a desvoltat un studiu despre sănătatea mentală la locul de muncă prin care a demonstrat că, din păcate, este foarte răspândită sănătatea mentală deficitară la locul de muncă. Studiul arată că 48% dintre cei intervievați au declarat că sănătatea mentală este o problemă pentru ei atunci când vine vorba de locul de muncă.

Proiectul Mental Health at Work este susținut de o platformă foarte bogată în resurse, trening și informații, precum și multe aplicații și tool-uri ce pot eficientiza bună starea la locul de muncă. Prin informațiile întâlnite aici poți alunga stresul, concentrându-te pe ceea ce e cu adevărat important în compania ta.

La lansarea acestei campanii, Prințul William s-a întâlnit cu numeroși oameni ce sunt dispuși să promoveze importanța sănătății mintale la propriul loc de muncă, ajutând astfel toți acei indivizi ce necesită sprijin și asistență.

Prințul Harry, Prințul William și Kate Middleton vorbesc despre importanța tratării problemelor mentale. Ei subliniază efectul pozitiv ce îl poate avea dezvăluirea și recunoașterea problemelor pe care o persoană le are.

Kate spune că fiecare om poate fi afectat de probleme mentale la locul de muncă: Harry în domeniul militar, grija pentru persoanele fără adăpost în cazul lui William și schimbările survenite după venirea copiilor pentru Kate. Simplu fapt că poți vorbi cu cineva despre ceea ce te frământă poate fi considerat un medicament, spune Kate Middleton.

Familia Regală Britanică prin intermediul celor trei membri susțin și se implică activ în conștientizarea problemelor privind sănătatea mentală, în cadrul organizației Heads Together atât în Marea Britanie cât și în întreaga lumea.

