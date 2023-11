Gabriela Prisăcariu se confruntă cu dureri mari de spate. Ce diagnostic a primit și de ce este nevoită să facă recuperare

Soția lui Dani Oțil se connfruntă cu probleme de sănătate care îi provoacă dureri foarte mari la nivelul spatelui. Gabriela a primit un diagnostic la care nu s-ar fi așteptat, iar acum este nevoită să facă ședințe de recuperare.

Gabrila Prisăcariu este recunoscută ca fiind una dintre cele mai frumoase fotomodele de la noi din țară. Aceasta este căsătorită cu Dani Oțil și au împreună un băiețel superb pe nume Tiago.

Mămica este foarte activă în viața de familie, însă problemele de sănătate care au apărut în ultimul timp o împiedică să se joace cu Tiago atât de mult cât și-ar dori.

Gabriela a primit un diagnostic dur și susține că are dureri non-stop, iar medicii i-au recomandat să apeleze la ședințe de recuperare pentru a ține situația sub control.

Gabriela Prisăcariu a fost diagnosticată cu hernie de disc

Din cauza durerilor de spate pe care nu le mai suporta, Gabriela a decis să investigheze în cadrul unui control medical amănunțit ce se întâmplă cu ea. Medicii i-au pus diagnosticul de hernie de disc, iar pentru un moment i-au recomandat să facă ședințe de recuperare, evitând astfel o posibilă intervenție chirurgicală.

Fotomodelul le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram prin ce probleme trece și cum se simte din cauza acestora. Viața ei este din ce în ce mai dificilă, deoarece nu mai are voie să facă o mare parte dintre activitățile pe care le făcea în mod normal în viața de zi cu zi. Nu mai are voie să îl ridice pe fiul ei, Tiago, sau lucrurile grele care pun presiune pe coloană și nici să stea foarte mult timp în picioare.

„(...) Mi-am luat pentru acasă un brâu, corset și tot timpul cât stau cu Tiago folosesc acest brâu, pentru că nu am voie să-l ridic pe Tiago, dar este imposibil, așa că port acest brâu care mă ajută foarte tare, surprinzător îmi susține foarte bine toată zona spatelui” a mărturisit mămica.

Gabriela susține că are dureri fizice non-stop, indiferent dacă stă jos sau în picioare, iar medicii au declarat faptul că singura variantă prin care o intervenție chirurgicală poate fi evitată este ca aceasta să meargă zilnic la recuperare medicală.

„Încep o nouă săptămână așa cum am încheiat-o și pe cealaltă și anume cu recuperarea mea la spate. Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare (...) Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit fotomodelul pe pagina sa de Instagram.

Frumoasa mămică a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns în această situație, susținând că tocmai ea a fost cea vinovată.

„Făceam foarte multă sală înainte, dar nu îmi lucram deloc mușchii spatelui și asta a fost o greșeală mare” a mai spus Gabriela.

De curând, mămica a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani și a împărtășit cu urmăritorii ei câteva fotografii prin care și-a arătat fericirea și recunoștința pentru tot ce i se întâmplă.

