Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au un nou membru în familie. Cum a reacționat micuțul Tiago

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil a făcut zilele trecute un anunț pe Instagram care i-a uimit pe toți fanii. Deși cei doi au trecut prin clipe grele, se pare că un nou membru al familiei le alină durerea. Ce s-a întâmplat cu pisica pe care o aveau și cine le alină acum dorul de ea.

După o perioadă de timp în care Gabriela și Dani Oțil au încetat să mai posteze imagini cu motanul lor, modelul a ales să vorbească despre clipele grele prin care au trecut în urmă cu puțin timp și despre motivul pentru care acesta nu mai apare în mediul online.

Gabriela Prisăcariu a anunțat de curând ce s-a întâmplat cu Cenușă, motanul care făcea parte din familie încă din luna octombrie a anului trecut.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au un nou membru în familie

Cei doi își țin fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lor, însă de data aceasta au ținut ascuns pentru câteva luni motivul pentru care Cenușă nu mai face parte din familia lor.

De curând, frumoasa blondină a postat o fotografie alături de un nou motan care îi seamănă leit lui Cenușă. Acesta este un pui care reușește să le aline dorul de vechiul lor prieten și poartă numele de Caisă.

Descrierea pe care a ales-o în poza de prezentare a noii pisici i-a întristat totuși pe fani. Gabriela a dezvăluit faptul că Cenușă a fost călcat de mașină și nu a mai putut fi salvat.

„Nu am putut și încă îmi găsesc cu greu cuvintele să povestesc ce s-a întâmplat cu Cenușă… el nu mai apare în postările noastre, pentru că acum multe luni a fost călcat de mașină chiar în fața casei noastre. Primim foarte multe mesaje în care suntem întrebați de el și mă bucur să vad cât de mult l-ați îndrăgit” a mărturisit Gabriela pe pagina sa de Instagram.

Suferința pe care încă o trăiesc cei doi este motivul pentru care aceștia nu au dorit să aibă o altă pisică, dar cu toate acestea lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Aflând faptul că sora lui Cenușă a dat naștere unor puiuți, Gabriela nu a putut rezista și a decis ca familia lor să aibă un nou membru.

„Nu am vrut/putut să acceptam altă pisică dar recent am aflat din greșeală că o surioară de a lui Cenușă a făcut puiuți și am considerat că este un semn. Vi-l prezint pe Caisă, un motanel de 2 luni, care ne-a mai alinat dorul!” a mai adăugat modelul.

Caisă pare să le aline dorul, mai ales prin faptul că se aseamănă foarte mult. Gabriela îl postează pe Instagram în diferite ipostaze amuzante și le arată fanilor cât de frumos este micuțul.

Cum a reacționat Tiago când l-a văzut pe Caisă

Tiago a fost foarte fericit când l-a văzut pe Caisă, acesta sărind în sus de bucurie și strigându-i numele pe care tocmai îl învățase.

„Happy, happy” a exclamat micuțul zâmbind și bucurându-se de noul membru al familiei care seamănă leit cu Cenușă, fostul lor motan.

Cel mic este foarte încântat de prezența noului animal de companie și pare că se înțeleg de minune.

