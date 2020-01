A trăit șocul vieții ei la 16 ani! A aflat de pe social media că mai are încă două surori gemene! Cum a reacționat - FOTO

Nadya a presupus atunci că am putea fi gemene și su decis să-și întrebe părinții despre acest lucru. Spre surprinderea ei, părinții Nabilei, Ramli și Johra, i-au spus atunci că a fost adoptată după ce s-a născut din tripleți.

IT TURNS OUT HE'S MY TWIN WHO WAS SEPARATED FOR 16 YEARS 😭



Nadya elvira

Nabila azzahra



[ A THEREAD ] pic.twitter.com/KimXj3MBPS — nabila az-zahra (@bileeuww) January 11, 2020

Părinții biologici ai adolescentei nu aveau posibilitatea să își întrețină copiii, și au decis să pună tripletele în adopție. „Mama mi-a spus că am cântărit doar 1,4 kilograme (3 lbs) ca nou-născut și că eram pe moarte. Am fost fericiă și trisă în același timp când am aflat adevărul. Am fost fericită pentru că am ajuns să o cunosc pe Nadya, dar tristă pentru că nu mă așteptam la o astfel de poveste. Sunt recunoscătoare că am încă familia mea care m-a crescut cu drag până în zilele noastre”, a spus Nabila.

Deși nu este clar dacă Nadya și Nabila au făcut încă un test ADN, acestea a spus că acum ocaută pe cea de-a treia soră.