Un model Playboy și-a găsit sufletul pereche, după ce încetase să mai spere că va mai fi într-o relație de cuplu.

Modelul Playboy Elizabeth Marie Chevalier s-a temut multă vreme că este, pur și simplu, „prea frumoasă” pentru a avea întâlniri romantice.

A crezut că este prea frumoasă ca să fie iubită, în timp ce bărbatul visurilor sale o ignora. Acum, cei doi vorbesc despre nuntă

Blondina a avut mai multe eșecuri în dragoste: fie îi intimida pe bărbații nesiguri, fie atrăgea bărbați narcisiști, părăsind-o până la urmă. Cu toate acestea, a întâlnit persoana care, la început, nu i-a dat nicio atenție, iar acum locuiesc împreună și vor să treacă la pasul următor, scrie Nypost.com.

„A fost singurul tip care nu m-a abordat și asta m-a deranjat mult”, a spus Chevalier, 29 de ani, din San Diego, California, despre noul său partener, Tony.

Cei doi formează un cuplu din luna februarie: „Nu avea niciun interes ascuns”, a spus ea.

Cu înălțimea ei de 1,78 m și cu un bust generos, Elizabeth, care a fost și dominatoare, și model OnlyFans cu peste 3,6 milioane de urmăritori pe Instagram și o diplomă în biologie, și-a îndreptat atenția spre Tony, proprietarul unei companii de lubrifianți pentru adulți, la o petrecere din Los Angeles în 2022.

În timp ce ea îi arunca priviri ademenitoare, el se uita în toate direcțiile, doar nu și în direcția ei.

„Părea dezinteresat”, a spus ea, recunoscând că a fost iritată de gestul său.

Atitudinea lui a fost la fel de tulburătoare pentru femeie când s-au întâlnit din nou la o petrecere câteva luni mai târziu.

„Apoi l-am văzut la o petrecere”, a relatat ea, „m-am dus direct la el și i-am spus: «Salut», dar nu-și amintea numele meu și asta m-a deranjat și mai mult!”.

În ciuda atitudinii indiferente a lui Tony la farmecul ei, cei doi, care erau puțin probabil să ajungă vreodată un cuplu, au decis în cele din urmă să înceapă o relație puțin timp după ce s-au întâlnit a doua oară. S-au mutat împreună după doar patru luni și își planifică căsătoria în viitorul apropiat.

Cu toate acestea, Tony a mărturisit că a avut prejudecăți după ce a cunoscut-o pe viitoarea sa soție.

„Am judecat-o după aparență prima dată când am întâlnit-o”, a recunoscut el. „Dar când am discutat cu ea, am văzut că există ceva cu adevărat special în interior.”

„Elizabeth este una dintre cele mai frumoase suflete pe care le-am întâlnit vreodată”, a adăugat el, „iar majoritatea oamenilor nu își iau niciodată timpul necesar ca să descopere asta.”

„Atât bărbații, cât și femeile mă privesc fix în ochi oriunde mă duc, dar din motive diferite”, se plânge Chevalier. „Femeile mă privesc cu judecată, iar bărbații se holbează.”

„Tony preferă să meargă în spatele meu, să mă protejeze”, a continuat ea. „Se amuză copios când vede cum mă privesc ceilalți”.

„M-a ajutat să găsesc umorul în toate lucrurile astea, așa că acum sunt și eu mai relaxată”.

Și în curând, Chevalier se va bucura de succes, reluându-și contul profitabil OnlyFans cu binecuvântarea noului său iubit.

„Dar, cel mai important, Tony mă susține extrem de mult în direcția mea, să creez conținut pentru adulți”, a declarat Chevalier cu entuziasm. „Mă susține și nu mă critică niciodată. E minunat să fiu cu cineva care nu mă judecă.”