A născut singură, pe podeaua din baie, fără să știe că era însărcinată în nouă luni: „A fost cel mai mare șoc al vieții mele”

„Am auzit-o țipând. Când am deschis ușa, nu mi-a venit să cred. Inițial, m-am speriat, pentru că am văzut-o pe Erin pe podea, însă în momentul în care am văzut că ținea în brațe un bebeluș...a fost cel mai mare șoc trăit vreodată”, a povestit Dan.