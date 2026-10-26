Antena Căutare
Home News Inedit A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar. Țara în care trăiește mai bine cu bani mai puțini

A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar. Țara în care trăiește mai bine cu bani mai puțini

O britanică de 50 de ani s-a mutat în Malaezia și spune că economisește peste 2.000 de lire lunar. Cât plătește pentru casă, facturi și alte cheltuieli.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 12:30 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 12:32
A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O femeie în vârstă de 50 de ani a decis să renunțe la viața din Marea Britanie și să se stabilească într-o țară în care costurile sunt considerabil mai mici.

La doi ani de la mutare, susține că economisește peste 2.000 de lire sterline în fiecare lună, deși se bucură de un stil de viață pe care înainte nu și-l permitea.

A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar

Saira Hayati, mamă a cinci copii, a locuit ani la rând în Gravesend, comitatul Kent, din Marea Britanie. În 2024, a decis să se mute în Melaka, Malaezia, după o perioadă în care cheltuielile tot mai mari îi afectaseră bugetul.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit declarațiilor oferite publicației britanice Mirror, femeia cheltuia în Marea Britanie între 3.612 și 3.929 de lire sterline lunar. În Malaezia, spune că bugetul său a scăzut la aproximativ 1.788–1.874 de lire. Diferența îi permite să economisească, potrivit propriilor calcule, până la 2.141 de lire pe lună, adică aproximativ 25.000 de lire într-un an.

Cât costă viața în Malaezia. Cheltuielile care au scăzut considerabil

Una dintre cele mai mari schimbări a fost legată de locuință. În Marea Britanie, femeia plătea o rată lunară de aproximativ 1.400 de lire pentru o casă cu patru dormitoare.

În Malaezia, a cumpărat integral o proprietate cu cinci dormitoare și șase băi, pentru care a achitat aproximativ 165.000 de lire sterline. Astfel, nu mai are de plătit o rată lunară la bancă. Diferențele se observă și în cazul facturilor. Femeia susține că plătește aproximativ 100 de lire pe lună pentru electricitate, față de 300 de lire pentru gaz și electricitate în Marea Britanie.

Factura la apă a scăzut de la aproximativ 150 de lire la doar 5 lire lunar, iar abonamentul telefonic o costă 10 lire, în loc de 50. Taxele locale sunt, de asemenea, mai mici: aproximativ 20 de lire lunar, comparativ cu 280 de lire în Marea Britanie.

Își permite masaje săptămânale, o menajeră și o casă cu piscină

Deși cheltuiește mai puțin, Saira spune că stilul său de viață s-a îmbunătățit. În Malaezia, plătește aproximativ 150 de lire lunar pentru servicii de curățenie și își permite să meargă săptămânal la masaj. O ședință de două ore costă în jur de 20 de lire. În plus, beneficiază de acces la piscină și la facilități pentru activități sportive. Femeia alocă aproximativ 300 de lire lunar pentru cursurile online ale fiicei sale și în jur de 639 de lire pentru mese în oraș și mâncare comandată. Saira povestește că în Marea Britanie trebuia să își calculeze mult mai atent cheltuielile, iar unele dintre aceste activități reprezentau un răsfăț ocazional.

De ce a decis să plece din Marea Britanie

Înainte de mutare, Saira a lucrat în domeniul imobiliar și financiar. Experiențele economice dificile, inclusiv criza din 2008, au determinat-o să fie mai atentă la economii și la siguranța financiară. Înainte să părăsească Marea Britanie, a vândut o parte dintre proprietățile pe care le deținea și și-a constituit rezerve financiare. Inițial, intenționa să se pensioneze, însă ulterior a început să lucreze în domeniul rețelelor sociale. Spune că, în prezent, nu mai simte aceeași presiune de a câștiga permanent bani și că are mai mult timp pentru familie.

Anglia, Londra, Greenwich, râul Tamisa și orizontul cartierului Canary Wharf, cu vasul olandez „Stad Amsterdam” în lumina sfârșitului de după-amiază

Citește și: Cât costă o cafea în Europa în 2026. Unde o bei cu mai puțin de 2 euro și cât plătești în România

Hackerii îți pot accesa mașina prin aplicațiile conectate la ea. Riscul despre care mulți șoferi nu știu... Clădirile din București construite pe bile rezistă mai bine la cutremur? Miturile despre blocuri pe care mulți români le...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an Cine sunt angajații care pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an
Antena 3 Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026–2027. Cât consumă pe zi o centrală și cum se face calculul pe factură Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026–2027. Cât consumă pe zi o centrală și cum se face calculul pe factură
SpyNews Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul și pleca” Bianca Iotu de la Insula Iubirii a spus cum a aflat că Remi Dobre a înșelat-o în trecut: „Își făcea bagajul și pleca”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Satul din România în care poți ajunge doar pe jos, după câteva ore de mers prin munți. Cum arată locul desprins din povești
Satul din România în care poți ajunge doar pe jos, după câteva ore de mers prin munți. Cum arată locul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Au stat 10 nopți într-un Airbnb, iar după plecare au primit un mesaj tulburător de la gazde. Ce au aflat despre dormitor
Au stat 10 nopți într-un Airbnb, iar după plecare au primit un mesaj tulburător de la gazde. Ce au aflat despre...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Sfârșit de drum” pentru celebra șosea de gheață din Marele Nord Înghețat. Pentru prima dată în 50 de ani, nu va mai exista
„Sfârșit de drum” pentru celebra șosea de gheață din Marele Nord Înghețat. Pentru prima dată în 50 de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță
Vrei să lași casa unui singur copil? Metoda prin care frații nu pot ataca în instanță Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x