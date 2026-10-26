A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar. Țara în care trăiește mai bine cu bani mai puțini

O britanică de 50 de ani s-a mutat în Malaezia și spune că economisește peste 2.000 de lire lunar. Cât plătește pentru casă, facturi și alte cheltuieli.

O femeie în vârstă de 50 de ani a decis să renunțe la viața din Marea Britanie și să se stabilească într-o țară în care costurile sunt considerabil mai mici.

La doi ani de la mutare, susține că economisește peste 2.000 de lire sterline în fiecare lună, deși se bucură de un stil de viață pe care înainte nu și-l permitea.

A plecat din Marea Britanie și economisește peste 2.000 de lire lunar

Saira Hayati, mamă a cinci copii, a locuit ani la rând în Gravesend, comitatul Kent, din Marea Britanie. În 2024, a decis să se mute în Melaka, Malaezia, după o perioadă în care cheltuielile tot mai mari îi afectaseră bugetul.

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Potrivit declarațiilor oferite publicației britanice Mirror, femeia cheltuia în Marea Britanie între 3.612 și 3.929 de lire sterline lunar. În Malaezia, spune că bugetul său a scăzut la aproximativ 1.788–1.874 de lire. Diferența îi permite să economisească, potrivit propriilor calcule, până la 2.141 de lire pe lună, adică aproximativ 25.000 de lire într-un an.

Cât costă viața în Malaezia. Cheltuielile care au scăzut considerabil

Una dintre cele mai mari schimbări a fost legată de locuință. În Marea Britanie, femeia plătea o rată lunară de aproximativ 1.400 de lire pentru o casă cu patru dormitoare.

În Malaezia, a cumpărat integral o proprietate cu cinci dormitoare și șase băi, pentru care a achitat aproximativ 165.000 de lire sterline. Astfel, nu mai are de plătit o rată lunară la bancă. Diferențele se observă și în cazul facturilor. Femeia susține că plătește aproximativ 100 de lire pe lună pentru electricitate, față de 300 de lire pentru gaz și electricitate în Marea Britanie.

Factura la apă a scăzut de la aproximativ 150 de lire la doar 5 lire lunar, iar abonamentul telefonic o costă 10 lire, în loc de 50. Taxele locale sunt, de asemenea, mai mici: aproximativ 20 de lire lunar, comparativ cu 280 de lire în Marea Britanie.

Își permite masaje săptămânale, o menajeră și o casă cu piscină

Deși cheltuiește mai puțin, Saira spune că stilul său de viață s-a îmbunătățit. În Malaezia, plătește aproximativ 150 de lire lunar pentru servicii de curățenie și își permite să meargă săptămânal la masaj. O ședință de două ore costă în jur de 20 de lire. În plus, beneficiază de acces la piscină și la facilități pentru activități sportive. Femeia alocă aproximativ 300 de lire lunar pentru cursurile online ale fiicei sale și în jur de 639 de lire pentru mese în oraș și mâncare comandată. Saira povestește că în Marea Britanie trebuia să își calculeze mult mai atent cheltuielile, iar unele dintre aceste activități reprezentau un răsfăț ocazional.

De ce a decis să plece din Marea Britanie

Înainte de mutare, Saira a lucrat în domeniul imobiliar și financiar. Experiențele economice dificile, inclusiv criza din 2008, au determinat-o să fie mai atentă la economii și la siguranța financiară. Înainte să părăsească Marea Britanie, a vândut o parte dintre proprietățile pe care le deținea și și-a constituit rezerve financiare. Inițial, intenționa să se pensioneze, însă ulterior a început să lucreze în domeniul rețelelor sociale. Spune că, în prezent, nu mai simte aceeași presiune de a câștiga permanent bani și că are mai mult timp pentru familie.

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