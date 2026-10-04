Cât costă o cafea în Europa în 2026. Unde o bei cu mai puțin de 2 euro și cât plătești în România

O cafea băută dimineața la o terasă poate părea un detaliu minor în bugetul unei vacanțe. Prețul ei spune însă destul de multe despre costul vieții din destinația în care te afli. Iar diferențele dintre țările europene sunt mai mari decât ai putea crede.

În 2026, același cappuccino poate costa mai puțin de 2 euro într-o țară europeană și poate trece de 5 euro în alta | Profimediaimages.ro

În 2026, același cappuccino poate costa mai puțin de 2 euro într-o țară europeană și poate trece de 5 euro în alta. Surpriza vine și din România: prețurile de la noi nu mai sunt neapărat atât de mici dacă le comparăm cu cele din unele dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor.

Cât costă un cappuccino în România în 2026

Potrivit datelor Numbeo, prețul mediu al unui cappuccino obișnuit în România este de aproximativ 13,34 lei. Prețurile raportate variază însă considerabil, între aproximativ 7 și 21 de lei, în funcție de oraș și local.

În București, nota de plată este ceva mai mare. Datele actualizate în septembrie 2026 indică un preț mediu de aproximativ 16,51 lei, echivalentul a circa 3,13 euro pentru un cappuccino. Asta înseamnă că, cel puțin după acest indicator, o cafea băută în Capitală poate ajunge să coste mai mult decât în Italia, Spania, Portugalia sau Croația.

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Italia rămâne una dintre țările în care cafeaua este surprinzător de ieftină

Italia are una dintre cele mai puternice culturi ale cafelei din lume, dar asta nu înseamnă și prețuri mari. Prețul mediu al unui cappuccino în Italia este de aproximativ 1,77 euro, potrivit datelor pentru 2026. În funcție de oraș și local, prețul poate varia de la aproximativ 1,20 euro până spre 2,80 euro.

La Roma, de exemplu, media raportată pentru un cappuccino este de aproximativ 1,86 euro. Prin comparație, un cappuccino mediu în București poate costa cu peste un euro mai mult.

Și Portugalia are cafea sub 2 euro

Portugalia este o altă destinație în care pauza de cafea rămâne relativ accesibilă. Media națională pentru un cappuccino este de aproximativ 1,89 euro. În unele localuri, prețurile raportate coboară chiar sub un euro, în timp ce în zonele mai scumpe pot fi considerabil mai mari. Spania rămâne și ea sub nivelul României: un cappuccino costă în medie aproximativ 2,13 euro.

Cât costă o cafea în țările europene în 2026

Dacă folosim drept reper prețul mediu al unui cappuccino obișnuit, diferențele sunt considerabile:

Italia – aproximativ 1,77 euro

Portugalia – aproximativ 1,89 euro

Spania – aproximativ 2,13 euro

Slovenia – aproximativ 2,19 euro

Bulgaria – aproximativ 2,22 euro

Croația – aproximativ 2,23 euro

România – aproximativ 2,53 euro

Polonia – aproximativ 3,26 euro

Franța – aproximativ 3,42 euro

Grecia – aproximativ 3,46 euro

Germania – aproximativ 3,61 euro

Țările de Jos – aproximativ 3,72 euro

Austria – aproximativ 4,15 euro

Suedia – aproximativ 4,15 euro

Finlanda – aproximativ 4,39 euro

Norvegia – aproximativ 4,86 euro

Elveția – aproximativ 5,42 euro

Danemarca – aproximativ 5,80 euro

Valorile sunt medii orientative și pot varia semnificativ în funcție de oraș, tipul cafenelei, amplasare și perioada în care este făcută achiziția.

Unde găsești unele dintre cele mai scumpe cafele

La celălalt capăt al clasamentului se află nordul Europei. În Danemarca, un cappuccino costă în medie aproximativ 5,80 euro, adică de peste trei ori mai mult decât în Italia. Nici Elveția nu este departe. Aici, prețul mediu este de aproximativ 5,42 euro, în timp ce în Norvegia ajunge la aproximativ 4,86 euro. Austria, Suedia și Finlanda depășesc, la rândul lor, pragul de 4 euro pentru un cappuccino.

România, mai scumpă decât Italia, Spania sau Portugalia la acest capitol

Comparația devine interesantă atunci când România este pusă lângă destinațiile preferate de turiști. La media națională de aproximativ 2,53 euro, România se află peste Italia, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Croația. Iar dacă luăm drept reper Bucureștiul, unde media este de aproximativ 3,13 euro, diferența este și mai evidentă.

Un cuplu care bea câte două cappuccino pe zi ar putea plăti, orientativ, în jur de 7 euro pe zi în Italia, față de peste 12 euro în București. În Danemarca, aceeași rutină ar ajunge la peste 23 de euro pe zi.

Desigur, comparația este orientativă. Prețul unei cafele într-o zonă turistică din centrul Romei, Lisabonei sau Copenhagăi poate fi foarte diferit de media unei țări.

De ce diferă atât de mult prețul aceleiași cafele

Boabele de cafea reprezintă doar o parte din costul final al băuturii. Prețul pe care îl plătește clientul reflectă și chiriile, salariile, taxele, utilitățile și costurile de funcționare ale localului. De aceea, țările cu un cost ridicat al vieții tind să aibă și prețuri mai mari în cafenele.

Există însă și o componentă culturală. În Italia și Portugalia, de exemplu, cafeaua este profund integrată în rutina cotidiană, iar oferta foarte mare contribuie la menținerea unor prețuri relativ accesibile.

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