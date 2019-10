A reușit să captureze un „monstru” la vârsta de numai opt ani! Băiatul a pescuit un rechin tigru de 314 kilograme - FOTO

Un băiat în vârstă de opt ani a avut parte de aventura vieții într-o călătorie la pescuit alături de tatăl său. Băiatul a reușit să prindă un rechin tigru de 314 kilograme și a stabilit astfel un record mondial.

Jonathan Millauro și fiul său Jayden au întâlnit rechinul săptămâna trecută, în apele aflate la aproximativ 160 de kilometri la sud de Sydney, Australia. “Adrenalina pompa din momentul în care am văzut cu toții rechinul lângă barcă”, a spus Millauro, potrivit CNN.

Jayden, care cântărește aproximativ 40 de kilograme, a reușit să tragă rechinul până la barcă. „Încercam să mă împing cât pot de tare în peretele bărcii, nu ne-am dat seama cât de mare e până nu am ajuns la țărm și l-am cântărit”, a transmis băiatul.

Jayden este cel mai tânăr membru al Clubului local de pescuit, iar rechinul a fost de departe cea mai mare captură a clubului. Recordul pentru categoriile de juniori la International Game Fish Association este un rechin tigru de 312 kilograme, prins de Ian Hissey în 1997. Jayden trebuie acum să-și înregistreze oficial captura pentru a-și stabili un nou record mondial.

Rechinul tigru, printre cei mai mari rechini din ocean, cu o greutate de până la 680 de kilograme, nu este o specie protejată în Australia. Numarul populatiei de rechini tigru este in scadere datorita pescuitului de catre oameni. In unele zone populatia de rechini este in pericol de disparitie datorita pescuitului excesiv. In 2010 Greenpeace International a adaugat rechinul tigru pe lista alimentelor interzise, care nu mai trebuie comercializate.