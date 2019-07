A vrut să-și înșele nevasta, așa că a pus un anunț pe o aplicație de întâlniri. Când a văzut cine i-a răspuns, a înlemnit!

Plictisit de viața monotonă în cuplu, un bărbat la apelat la Internet pentru a-și găsi o amantă. Și-a instalat pe telefon o aplicație folosită de cei dornici de aventuri, și-a creat un anunț și a început căutările. Câteva minute mai târziu, a venit primul răspuns. Când a văzut cine era, a rămas fără cuvinte.

Soția lui era plecată din oraș, iar el se plictisea. Din joacă, susține bărbatul, și-a instalat pe telefon o aplicație folosită de oamenii dornici de o aventură de-o noapte. Și-a creat anunțul și a început să caute o parteneră pe gustul lui. Câteva minute ai târziu, a și primit un răspuns.

Entuziasmul i-a dispărut în clipa în care a realizat că femeia care voia să-i fie amantă era chiar soția lui!

„Nu știu ce să fac... Suntem căsătoriți de 14 luni și credeam că suntem fericiți”, a scris bărbatul.

Neștiind cum să gestioneze situația, soțul șocat a apelat tot la Internet pentru a găsi o soluție. Și-a scris povestea pe Reddit, cerând sfaturi de la cititori. Soția lui urma să se întoarcă acasă 24 de ore mai târziu, iar el avea nevoie de un plan. Să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic? Să-și confrunte soția infidelă?

„Nu știu ce m-a apucat să postez acel anunț. Nu aveam de gând să fac nimic. Am instalat aplicația și am început să mă uit. Mă plictisisem și eram pe punctul de a închide, când mi-a apărut fotogafia ei. Inițial, am crezut că i-a furat cineva fotografiile de pe Facebook și le folosește pentru a păcăli oameni, dar, citindu-i profilul, mi-am dat seama că era chiar ea. În una dintre fotografiile ei apăream amândoi, dar pe mine m-a tăiat din imagine.”

Sfaturile și părerile nu au întârziat să apară. Mulți l-au crititcat, punctând că și el este la fel de vinovat ca și soția lui. Alții au observat faptul că, din moment ce aplicația i-a „împerecheat”, înseamnă că femeia nu avea cum să fie o distanță prea mare de el, așa că presupusa călătorie în scop de serviciu ar fi o minciună.

Alții au privit situația din alt unghi. Dacă femeia i-a întins soțului ei o capcană?

„Cred că cineva i-a spus soției tale că te-a văzut folosind acea aplicație, iar ea a creat profilul doar pentru a te prinde în flagrant. I-a ieșit!”

Oricare ar fi adevărul, soțul înșelat a decis să își confrunte soția următoarea zi, după ce aceasta se va întoarce acasă.