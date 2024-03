„Acum mă consideră vinovată” O femeie a plătit factura lunară la apă pentru tot blocul timp de 10 ani. Cum s-a ajuns aici

O femeie din județul Iași a ajuns să plătească factura lunară la apă pentru tot blocul. Situația a durat zece ani. Acum vecinii sunt revoltați.

O femeie din comuna ieșeană Cotnari s-a văzut nevoită, un timp îndelungat, să achite factura lunară la apă pentru toți locatarii din blocul în care locuiește.

Conform unei surse, Maria Macovei a plătit factura pentru tot imobilul din cauza unei greșeli a furnizorului din urmă cu zece ani. La vremea respectivă, furnizorul de apă a montat un singur apometru pentru întregul bloc.

Cum nu era desemnat un administrator, Maria a semnat contractul respectiv. În prezent, femeia dorește să renunțe la contractul colectiv și să încheie unul individual. Însă furnizorul i-a dat o veste proastă. Acest lucru este posibil doar dacă ceilalți vecini doresc să-și instaleze apometre separat, suportând cheltuielile.

Femeia se află într-un mare impas, deoarece locatarii blocului nu sunt de acord. Mai mult decât atât, aceștia protestează, neefectuându-și plățile corespunzătoare la întreținere de câteva luni. Astfel că, Maria s-a văzut nevoită să achite întreaga sumă singură.

„Eu locuiesc la un bloc din comuna Cotnari de lângă grădiniță, iar în urmă cu zece ani, cei de la ApaVital au hotărât să instaleze un singur apometru pe tot imobilul. Ne-au precizat că așa este legea și nu au ce face. Când s-a făcut instalarea, mi-am luat angajamentul să semnez contractul pe numele meu, fiindcă noi nu avem asociație de proprietari, este un bloc mic, de 2 etaje, cu 12 apartamente.

Eu, timp de ece ani, am primit factura pentru tot blocul și primeam de la fiecare familie citirea de la apometre și calculam cât trebuie să plătească. Pentru treaba asta nu m-a plătit nimeni, dar trebuia să o facă cineva.

Totuși, eu calculam toate indexurile, iar diferența care rămânea o treceam la pierderi și împărțeam la restul locatarilor. Timp de zece ani am lucrat în folosul tuturor, iar acum mă consideră vinovată.

Venea, uneori, 3 mc pierdere, uneori 5-6, depinde. Însă, din noiembrie 2023, un vecin a spus că eu pun aceste pierderi de la mine ca să mai iau bani și ne-am certat. Din decembrie 2023, am plătit doar eu factura la apă pentru tot blocul, câte 600 de lei”, a precizat aceasta, conform sursei citate anterior.

Aceasta a încercat să rezolve situația, luând legătura cu furnizorul de apă, însă fără succes: „În luna februarie 2024, am trimis o solicitare la ApaVital, pentru a găsi o soluție pentru problema mea. Totuși, pe ei nu îi interesează, ba chiar mi-au spus că trebuie să iau procedura de la zero, dacă vreau să am contract individual pe apartament.

Tot ce vreau eu este să vină un inginer, să vadă ce trebuie făcut, măcar să mai fie puse 4 apometre pe coloană. Însă se pare că toate au căzut pe mine și trebuie să mă ocup singură, deși sunt deja clienta lor. Nu mi se pare corect ca toată lumea să consume apă și doar eu să plătesc, doar din cauza că am semnat contractul pe numele meu.”

În cazul în care Maria Macovei reziliază contractul, tot imobilul rămâne fără apă.

Răzvan Manolache, șeful Serviciului de Marketing și Relații cu Clienții ApaVital, precizează următoarele lucruri: „În conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă și Canalizare, în cazul în care un imobil aparține mai multor proprietari care nu sunt constituiți în asociații de proprietari, iar imobilul are un singur branşament, contractul se încheie cu unul din proprietari. Respectivul proprietar îşi asumă responsabilitatea contractuală în numele tuturor co-proprietarilor.

De asemenea, titularul de branşament se obligă să repartizeze consumul facturat la toţi co-locatarii, să colecteze contravaloarea serviciilor prestate și să achite valoarea facturii în termenul legal.

Sunt situații în care proprietarul cu care s-a încheiat contractul renunță la statutul de reprezentant, solicitând rezilierea contractului. În această situație, întrucât furnizarea serviciilor se poate face doar în baza unui contract, soluțiile legale după achitarea eventualelor datorii sunt: proprietarii numesc un alt reprezentant pe numele căruia se încheie contractul; proprietarii, pe cheltuiala solicitanților, realizează, în baza unui aviz, branșamente proprii cu apometre individuale, înainte de punctul de separare, apometrul de branșament din căminul existent. În acest caz, se pot încheia contracte individuale.”