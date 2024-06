Adriana Iliescu, la un pas să fie întrecută de o femeie din Italia. La ce vârstă înaintată a născut Flavia

Flavia Alvaro, o femeie din Italia, a fost la un pas de a doborî recordul înregistrat de Adriana Iliescu. Iată ce la ce vârstă înaintată a născut!

Flavia Alvaro a devenit oficial cea mai învârstă mamă din Italia, după ce a născut, de curând, un băiețel pe care l-a numit Sebastian, potrivit gandul.ro. În timp ce Adriana Iliescu a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, italianca a adus pe lume un copil la vârsta de 63 de ani.

Recordul Adrianei Iliescu, la un pas să fie doborât de o femeie din Italia

Flavia Alvaro a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, la Spitalul Versilia, din Viareggio, mai transmite sursa, care citează rotalianul.com.

Micuțul, care are aproape două kilograme, a venit pe lume la 31 de săptămâni și patru zile printr-o cezariană efectuată de urgență din cauza creșterii tensiunii arteriale a mamei.

Femeia din Italia și-a dorit de foarte multă vreme să fie mamă, însă a rămas traumatizată după ce, cu ani în urmă, a suferit un avort spontan la 14 săptămâni. Pentru a reuși să își împlinească visul de a avea un copil, ea a mers de mai multe ori în Ucraina, la o clinică de fertilizare in vitro.

Primul ei efort de a avea un copil s-a soldat cu o pierdere de sarcină după trei luni, dar nu și-a pierdut speranța.

În toamna anului trecut, în ciuda războiului, Flavia Alvaro s-a întors în Ucraina pentru a încerca din nou să rămână însărcinată. A reușit să facă o a doua fertilizare in vitro, care a fost cu succes, mai transmite gandul.ro. Acum, l-a adus pe lume pe băiețelul ei.

Fiica Adrianei Iliescu este acum studentă

Eliza, fiica Adrianei Iliescu, profesoara care a devenit mamă la 66 de ani, a dat examenul de Bacalaureat în anul 2022 și s-a înscris la două facultăți: Litere și Științe Umane, pe care le urmează în paralel, potrivit digifm.ro.

Adriana Iliescu, mama ei, îi este aproape la fiecare pas. Pentru a putea ajunge la toate cursurile, Eliza a apelat la bunăvoința unor profesori, pentru a-i permite să schimbe câteva ore de la o grupă la alta. Mai mult, mama ei o ajută cu bani pentru a lua taxiul între cele două instituții atunci când este în criză de timp, potrivit sursei citate.

Legat de pensie, Adriana Iliescu nu se arăta tocmai mulțumită de sumele primite, însă este recunoscătoare pentru ce are și că își poate crește fiica.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Nu dau amănunte, însă, una peste alta, nu e vorba decât despre o pensie amărâtă. Ne-am gospodărit cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, spunea Adriana Iliescu, acum doi ani, pentru playtech.ro.

