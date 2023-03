Din câți bani trăiește Adriana Iliescu, după ce s-a spus că o duce greu. Cum se descurcă cea mai bătrână mamă din România

Adriana Iliescu, în vârstă de 84 de ani, a vorbit recent despre pensia pe care o încasează lunar, dorind să sublinieze că nu duce lipsă de nimic și că se descurcă cu banii. Cea mai bătrână mamă din România a dat de înțeles că preferă să își trăiască viața discret, fără să fie compătimită din punct de vedere financiar.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Adriana Iliescu și fiica ei. Condițiile nu sunt excelente: ”Nu ne plângem”

Adriana Iliescu, adevărul despre pensia sa

Fosta profesoară, care a adus-o pe lume pe fiica ei, Eliza, la vârsta de 66 de ani, a explicat că celor două nu le lipsește nimic și au știut întotdeauna să se gospodărească astfel încât să le ajungă banii pe care îi au.

„În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a declarat Adriana Iliescu pentru playtech.ro.

În presă s-a tot vehiculat, de-a lungul timpului, că fosta profesoară ar duce-o greu din punct de vedere financiar, după ce aceasta a declarat, la un moment dat, că ar avea o „o pensie amărâtă.”

Cu toate acestea, Adriana Iliescu a dezvăluit că beneficiază și de o indemnizație, lunară, din partea Uniunii Scriitorilor. Astfel, pensiei sale i se mai adăugă o sumă de bani. Cea mai bătrână mamă din România a recunoscut că nu mereu a fost ușor, însă susține în continunare că nu are motive să se plângă.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a mai declarat Adriana Iliescu.

Fiica ei, Eliza, este în prezent studentă la două facultăți din Capitală, după ce a terminat liceul anul trecut fiind șefă de promoție. Elisa a luat Bacalaureatul cu media 9.50 și a ales să urmeze cursurile Facultății de la Litere, optând și pentru Științe Umane.

Citește și: Fiica Adrianei Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a împlinit 18 ani. Cum arată în prezent Eliza Maria

Adriana Iliescu era pregătită să facă un împrumut bancar, pentru studiile fiicei sale

În urmă cu ceva vreme, Adriana Iliescu a explicat că speră că va putea acoperi cheltuielile pentru educația fiicei sale din pensia și indemnizația pe care le primește. Fosta profesoară declara pe atunci că este dispusă să facă și un împrumut bancar, dacă va fi nevoie.

„Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, spunea Adriana Iliescu.

Adriana Iliescu a devenit mamă la 66 de ani, la Maternitatea Giulești din București, în luna ianuarie a anului 2005. Numele său apare și în Cartea Recordurilor, după ce, în urmă cu 18 ani, vârsta la care fosta profesoară a adus pe lume un copil a fost o performanță mondială. La acea vreme, era cea mai bătrână mamă din lume. Adriana Iliescu, acum în vârstă de 84 de ani, a fost profesor universitar și a scris și publicat mai multe cărți pentru copii.

Observator Ce pensie primesc românii care nu au lucrat niciodată în viaţa lor Ce pensie primesc românii care nu au lucrat niciodată în viaţa lor

Acțiune și suspans în noul episod Prison Island. Disponibil în AntenaPLAY!