Ai mobilă veche sau saltele de aruncat? Unde poți scăpa gratuit de ele în București. Regulile pentru fiecare sector

Află unde poți arunca gratuit mobila veche, saltelele și deșeurile voluminoase în București. Regulile de colectare pentru fiecare sector.

Ai mobilă veche sau saltele de aruncat? Unde poți scăpa gratuit de ele în București | Profimediaimages.ro

Bucureștenii care vor să scape de mobilierul vechi, saltelele uzate sau alte obiecte voluminoase au la dispoziție mai multe variante gratuite. Regulile diferă însă de la un sector la altul, iar în unele cazuri este obligatorie o programare. În octombrie 2026, locuitorii Sectorului 6 beneficiază inclusiv de o campanie specială de colectare. Iată unde poți duce obiectele de care nu mai ai nevoie și ce trebuie să faci pentru a evita abandonarea lor pe domeniul public.

O canapea veche, un dulap deteriorat sau o saltea pe care vrei să o înlocuiești nu pot fi aruncate la fel ca deșeurile menajere. În București, fiecare sector are propriile reguli privind colectarea obiectelor de mari dimensiuni, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni. Potrivit informațiilor publicate de www.București.ro, există sectoare în care mobilierul este ridicat gratuit de la domiciliu, pe bază de programare, dar și zone în care locuitorii trebuie să transporte singuri obiectele la centre speciale. De asemenea, este important de știut că mobilierul, electrocasnicele și deșeurile provenite din renovări fac parte din categorii diferite, pentru care se aplică reguli distincte.

Unde poți arunca gratuit mobila veche în Sectorul 1

Locuitorii Sectorului 1 pot solicita colectarea gratuită periodică a deșeurilor voluminoase, însă serviciul funcționează pe bază de programare. În această categorie intră obiectele de mobilier de mari dimensiuni, precum canapelele, dulapurile sau saltelele.

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Pentru a afla condițiile actuale de colectare și pentru a solicita ridicarea obiectelor, bucureștenii pot contacta dispeceratul la numărul 021.9319. Procedurile serviciului de salubrizare au suferit modificări în 2026, motiv pentru care este recomandată verificarea condițiilor înainte de scoaterea mobilierului din locuință. Important de reținut este că obiectele voluminoase nu trebuie lăsate lângă ghene sau pe trotuare, în așteptarea ridicării. De asemenea, molozul și resturile rezultate din renovări nu sunt incluse automat în serviciul gratuit de colectare a mobilierului.

Sectorul 2. Două centre unde poți duce gratuit mobila, saltelele și chiar molozul

Locuitorii Sectorului 2 au la dispoziție două Centre de Aport Voluntar, unde pot preda gratuit mai multe categorii de deșeuri.

Cele două centre se află la următoarele adrese:

• CAV Obor: Strada Heliade Rădulescu nr. 33.

• CAV Baicului: Strada Plutonier Ion Niță nr. 32.

Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00.

La aceste centre pot fi predate gratuit obiecte de mobilier, saltele, echipamente electrice și electronice, textile, deșeuri vegetale și anumite resturi provenite din renovări. Printre materialele acceptate se numără gresia, faianța, tencuiala, molozul, materialele lemnoase și tâmplăria PVC.

Există însă limite pentru deșeurile din construcții. O persoană poate preda maximum un metru cub la o singură transportare și cel mult doi metri cubi într-o lună. Deșeurile trebuie sortate înainte de predare, iar persoanele care le transportă trebuie să prezinte un document valabil care să dovedească faptul că locuiesc în Sectorul 2. Astfel, Sectorul 2 oferă inclusiv o soluție gratuită pentru cei care au făcut renovări și au rămas cu o cantitate limitată de moloz.

Sectorul 3. Mobila și saltelele sunt ridicate gratuit de la domiciliu

În Sectorul 3, persoanele fizice pot beneficia de ridicarea gratuită a mobilierului vechi și a altor obiecte voluminoase. Serviciul include canapele, dulapuri, saltele, uși și alte obiecte de mari dimensiuni. De asemenea, pot fi colectate separat și echipamente electrice sau electronice, precum frigiderele și cuptoarele. Limita de colectare gratuită este de 2,5 metri cubi, o dată pe lună, pentru fiecare adresă. Pentru ridicarea obiectelor este obligatorie o solicitare prealabilă către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Programările se pot face la următoarele numere de telefon:

• 0720.777.511

• 0720.777.512

• 0720.777.513

• 0720.777.514

• 0720.777.515

După înregistrarea cererii, solicitantul este contactat pentru stabilirea datei la care vor fi ridicate deșeurile. În schimb, molozul nu mai este colectat gratuit în Sectorul 3.

Din 1 iunie 2025, persoanele fizice care vor să elimine deșeuri provenite din construcții sau renovări trebuie să încheie un contract de prestări servicii cu operatorul.

Sectorul 4. Ce trebuie să faci înainte să arunci mobila veche

În Sectorul 4, obiectele voluminoase trebuie colectate separat de gunoiul menajer. Locuitorii care vor să renunțe la canapele, saltele, dulapuri sau alte obiecte de mobilier trebuie să verifice în prealabil procedura de colectare comunicată de administrația locală sau de operatorul de salubrizare.

Calendarele și condițiile de preluare se pot modifica, astfel încât nu este recomandată scoaterea mobilierului în stradă fără o confirmare privind ridicarea acestuia.

Aceeași regulă se aplică și în cazul deșeurilor rezultate din renovări. Resturile de gresie, faianță, tencuială sau alte materiale de construcții nu trebuie depozitate împreună cu mobilierul vechi. Pentru Sectorul 4, informațiile consultate nu precizează un program gratuit permanent sau un număr unic de programare, astfel că procedura trebuie confirmată înainte de predare.

Sectorul 5. Mobila veche este ridicată gratuit în ultima sâmbătă din lună

Locuitorii Sectorului 5 pot beneficia de colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Sunt acceptate mai multe categorii de obiecte, printre care canapele, dulapuri, mese, scaune, saltele, covoare, uși, ferestre și obiecte sanitare. Pentru a beneficia de serviciu, este necesară o programare.

Numărul de telefon la care poate fi solicitată colectarea este 031.9450. Este recomandat ca solicitarea să fie făcută cu câteva zile înainte de data stabilită pentru ridicarea gratuită. Astfel, persoanele care vor să renunțe la mobilierul vechi trebuie să contacteze operatorul înainte de a scoate obiectele din locuință.

Sectorul 6. Campanie gratuită de colectare a mobilierului vechi în octombrie 2026

Locuitorii Sectorului 6 beneficiază, în luna octombrie 2026, de o campanie specială de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase.

Campania de curățenie de toamnă presupune amplasarea unor containere de mari dimensiuni în diferite microzone ale sectorului. Acestea sunt mutate periodic, astfel încât locuitorii din mai multe cartiere să poată preda obiectele de care nu mai au nevoie. În perioada 5–12 octombrie 2026, containerele sunt amplasate în primele patru microzone din Drumul Taberei, inclusiv în Aleea Bistra, pe Bulevardul Timișoara și în Aleea Valea Boteni. Ulterior, campania continuă în celelalte zone ale sectorului, conform calendarului stabilit de administrația locală. În containere pot fi depozitate gratuit canapele, fotolii, paturi, saltele, dulapuri, mese, scaune, uși, ferestre și alte obiecte casnice voluminoase. Există însă și categorii care nu sunt acceptate.

În cadrul acestei campanii nu pot fi predate:

• Moloz și alte deșeuri provenite din construcții sau demolări;

• Obiecte sanitare;

• Echipamente electrice și electronice;

• Ambalaje.

Pentru aceste categorii există proceduri separate, care pot presupune alte condiții sau costuri. Locuitorii Sectorului 6 trebuie să verifice amplasarea containerelor și perioada în care acestea sunt disponibile în microzona lor.

Atenție! Frigiderele, televizoarele și molozul nu se aruncă împreună cu mobila

Una dintre cele mai importante reguli privind colectarea deșeurilor este separarea acestora în funcție de categorie. Deși toate pot ocupa mult spațiu, o canapea, un frigider și câțiva saci de moloz nu sunt considerate același tip de deșeu.

Mobilierul și saltelele intră în categoria deșeurilor voluminoase.

Frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele și alte aparate electrice sunt considerate deșeuri de echipamente electrice și electronice, cunoscute sub denumirea DEEE. Molozul, gresia, faianța, cărămizile și tencuiala fac parte din categoria deșeurilor provenite din construcții și renovări.

Fiecare categorie poate avea reguli diferite de colectare, chiar și în interiorul aceluiași sector. De exemplu, în Sectorul 2 pot fi predate gratuit și anumite cantități de moloz, în timp ce în Sectorul 3 colectarea acestuia se face contra cost. În Sectorul 6, campania gratuită din octombrie este destinată mobilierului și altor obiecte voluminoase, nu electrocasnicelor sau resturilor din construcții.

Ce trebuie să faci înainte să scoți mobila veche din locuință

Dacă vrei să arunci o canapea, un dulap sau o saltea, primul pas este să verifici regulile valabile în sectorul în care locuiești. În unele zone trebuie să faci o programare telefonică, în timp ce în altele poți transporta obiectele la centre de colectare sau la containere amplasate temporar. Este important să afli și ce tipuri de deșeuri sunt acceptate, deoarece un serviciu gratuit pentru mobilier nu înseamnă automat că poți preda fără costuri și electrocasnice sau materiale rezultate din renovări. Mobila veche nu trebuie abandonată lângă ghene, pe trotuare sau în alte spații publice. Faptul că obiectele ar putea fi ridicate ulterior de operatorii de salubrizare nu înseamnă că depozitarea lor în aceste locuri este permisă. Prin respectarea procedurilor de colectare, bucureștenii pot scăpa legal de obiectele voluminoase, fără să plătească pentru servicii care sunt oferite gratuit în anumite condiții.

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