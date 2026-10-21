Andrew Tate, în stare gravă de sănătate, potrivit avocatului său. Ce spune despre cele 95 de zile petrecute în detenție

Avocatul lui Andrew Tate susține că acesta se află într-o stare gravă de sănătate în urma celor 95 de zile petrecute în detenție.

Joseph D. McBride, avocatul lui Andrew Tate, susține că clientul său e grav bolnav și că nu primește îngrijiri medicale, în ciuda faptului că le-a cerut.

Potrivit declarațiilor făcute de McBride pe platforma X, Tate ar fi fost ținut timp de 95 de zile într-o celulă umedă, condiții care i-ar fi afectat sever sănătatea.

Avocatul susține că influencer-ul controversat a solicitat asistență medicală de repetate ori, însă cererile sale au fost complet ignorate de către autorități.

McBride nu a oferit dovezi care să susțină aceste afirmații până acum.

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Andrew Tate, în stare gravă de sănătate, potrivit avocatului său

Avocatul lui Tate amenință acum cu acțiuni legale drastice împotriva centrului de detenție FDC Miami (Federal Detention Center Miami), susținând că îngrijirea medicală e un drept fundamental.

McBride a subliniat că, în cazul în care clientul său nu va primi tratamentul necesar în cel mai scurt timp, va da în judecată instituția.

„Andrew e foarte bolnav,” a scris McBride pe X. „95 de zile de izolare într-o celulă umedă nu fac bine. A cerut tratament medical de mai multe ori. Nu a primit niciunul. Îngrijirea medicală este un drept fundamental al omului. Dacă Andrew nu primește tratament curând, vom da în judecată FDC Miami până la distrugere. Rugați-vă pentru el.”

În comentariile de la acest mesaj publicat pe X, nu toți au fost convinși de declarațiile avocatului.

„Am lucrat în mai multe închisori timp de 10 ani. Nici măcar deținuților care execută pedepse pentru crimă nu li se refuză accesul la consultații medicale,” a scris un utilizator.

„Încă cerșește milă pentru tipul care îi numește pe toți ceilalți slabi,” a scris alt utilizator. „Toate discuțiile alea despre „masculul alfa”, iar acum avocatul lui publică zilnic povești să ne fie milă de el.”

În comentarii au apărut și unii fani ai lui Tate, care au promis că se vor ruga pentru creatorul de conținut controversat.

Nu e prima dată când avocatul lui Andrew Tate critică dur detenția clientului său

Și în luna iulie, McBride a acuzat autoritățile americane că folosesc procesul judiciar împotriva clienților săi ca o formă de pedeapsă, în timp ce frații Tate încercau să fie eliberați din detenție, scrie AA.

Frații Tate, care dețin cetățenie americană și britanică, au fost arestați pe 18 iulie și sunt reținuți într-o închisoare federală din Miami, în timp ce contestă demersurile Marii Britanii de a-i extrăda pentru a fi judecați pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. Aceștia au negat toate acuzațiile, scrie PBS.

În iulie, McBride a declarat că procedurile de extrădare le-au permis autorităților să îi priveze pe frați de libertate înainte de orice condamnare.

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„Am spus adesea că procesul în sine e pedeapsa. Cetățeni americani, pentru ca libertatea să vă fie luată, trebuie să fiți condamnați într-o instanță de judecată. Există anumite excepții. Procedurile de extrădare reprezintă una dintre ele,” a declarat McBride.

„Așa că dușmanii lui Andrew și Tristan Tate știu acest lucru și fac ceea ce au făcut întotdeauna. Folosesc procesul judiciar ca pe o armă și folosesc detenția împotriva lor pentru a-i face să cedeze,” a continuat atunci avocatul.

McBride a argumentat că detenția prelungită ar putea avea un impact grav asupra fraților.

În același timp, Andrew Tate a ridicat semne de întrebare cu privire la condițiile sale de detenție într-o postare din iulie pe platforma americană X. El a susținut că e ținut într-o Unitate de Regim Special (Special Housing Unit) și că nu are „nimic curat de băut”.

„Singura mea apă vine de la duș, caldă și de la un robinet maro și murdar. Mi-a provocat probleme la stomac,” a scris atunci Tate. „Unde îmi sunt drepturile?”

De ce sunt acuzați frații Tate

Procurorii din Marea Britanie au declarat că acuzațiile vizează 4 noi victime și au fost formulate după ce autoritățile au primit probe de la Poliția din Bedfordshire, din sud-estul Angliei. Acuzațiile, care acoperă perioada 2010-2017, includ viol, agresiune, trafic de persoane și infracțiuni legate de „imagini indecente cu minori și pornografie extremă”.

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Frații sunt puși sub acuzare pentru viol, vătămare corporală, trafic de persoane și proxenetism în scopul obținerii de profituri financiare, fapte ce vizează alte 3 presupuse victime din Marea Britanie în perioada 2012-2015.

Noile acuzații din Marea Britanie reprezintă cel mai recent capitol dintr-o lungă luptă juridică internațională care îi implică pe frații Tate și care se desfășoară în SUA, Marea Britanie și România, scrie CBS News. Frații au negat în mod repetat acuzațiile.

Imperiul lor din social media, care promovează bogăția, dominanța masculină și misoginismul, i-a transformat în unele dintre cele mai controversate personalități de pe internet din lume.

Având dublă cetățenie, americană și britanică, cei doi frați s-au mutat în România în 2016. Ei au fost arestați aici în 2022, fiind acuzați de participare la scheme de ademenire a femeilor în scopul exploatării sexuale. Aceștia au negat acuzațiile, iar dosarul din România nu a avansat din cauza unor probleme legale și procedurale. Anul trecut, li s-a permis să părăsească România și au zburat în Florida, unde au fost arestați.