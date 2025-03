Cum spune Andrew Tate că și-a făcut averea. Principala sursă de venit, dezvăluită fără rețineri: "Nu România m-a îmbogățit!"

Într-un interviu acordat exclusiv lui Mircea Badea pentru AntenaPLAY, controversatul Andrew Tate a explicat în detaliu cum și din ce a făcut avere.

Andrew Tate, personalitate controversată de origine britanico-americană, cunoscut pentru activitatea sa în mediul online, a acordat un interviu exclusiv lui Mircea Badea. Bărbatul a vorbit fără perdea despre averea lui, despre cursurile pe care le ține pe internet și despre viața lui privată.

Promotor al unui stil de viață de lux, al succesului financiar și al unei imagini de „bărbat alfa”, Andrew Tate a oferit detalii despre felul în care și-a făcut averea. Întrebat de Mircea Badea dacă țara noastră este sursa avuției lui, fratele mai mare al duoului Tate a răspuns categoric: "Nu România m-a îmbogățit".

Cum a făcut Andrew Tate avere | EXCLUSIV AntenaPLAY

"Am o platformă educațională online. Pe university.com îi învăț pe oameni o mulțime de lucruri diferite, inclusiv cum să câștigi bani. De aici am obținut majoritatea banilor mei cu cea mai mare platformă educațională online din lume", a explicat Andrew Tate.

Articolul continuă după reclamă

"Am câștigat mulți bani din criptomonede. Am câștigat mulți bani din imobiliare. Am făcut mulți bani cu școala. Toată lumea vorbește despre webcam și genul ăsta de gunoaie, traficul de persoane și despre toate acele lucruri, dar nu au produs niciodată atât de mulți bani", a adăugat.

"Sunt atât de multe studiouri în București care au făcut mult mai mulți bani decât mine și încă fac mai mulți bani decât mine. Făceam diferite alte afaceri înainte de camera web și am făcut multe afaceri diferite după asta. Întotdeauna am încercat să fac lucruri diferite și am încercat mereu să câștig bani", a specificat Tate.

"A fost o perioadă scurtă în care am avut un mic studio webcam, da, dar era unul din cele mai mici studiouri din Bucuresti. După cum am spus, treci pe lângă studiouri uriașe de aici, care sunt încă deschise. Nimeni nu este arestat pentru trafic de carne vie și nimeni nu le percheziționează casa și nimeni nu bagă niciunul dintre acești oameni în închisoare și nimeni nu le fură nimic."

De ce spune Andrew Tate că a fost ținta autorităților

În interviul acordat exclusiv lui Mircea Badea pentru AntenaPLAY, Andrew Tate spune că a fost transformat în țintă de către autorități din alte motive, afacerea cu web cam fiind doar un pretext.

"M-au atacat, deși aveam un studio foarte mic. Și nu știu cât adevăr am voie să spun, dar voi fi sincer cu tine, motivul pentru care au făcut asta este pentru că... Pot să spun adevărul absolut? Am fost atacat din cauza opiniilor mele politice și din cauza influenței mele politice. Și au folosit chestia cu camera web, care fusese terminată cu mulți ani în urmă, ca scuză pentru a mă ataca", a precizat Tate.

Cine este Andrew Tate și ce probleme are cu legea

Andrew Tate s-a făcut remarcat inițial ca luptător profesionist. Născut pe 1 decembrie 1986, în Washington, D.C., el a crescut în Marea Britanie și a câștigat notorietate inițial în lumea sporturilor de contact, devenind campion mondial la kickboxing.

Mai târziu, Tate a devenit cunoscut pe internet prin postări și videoclipuri virale, în care exprimă opinii adesea considerate misogine, toxice sau provocatoare. El promovează un stil de viață de lux, succes financiar și o imagine de „bărbat alfa”, adunând milioane de urmăritori, în special pe platforme precum TikTok și X (fostul Twitter). În ciuda succesului online, conturile sale au fost suspendate de mai multe rețele sociale din cauza conținutului considerat instigator la ură.

Tate a fost, de asemenea, implicat într-o serie de controverse legale, inclusiv acuzații grave legate de trafic de persoane și exploatare sexuală, în special în România. Procesul său este unul de interes internațional, iar opiniile publicului despre el sunt puternic polarizate — unii îl consideră un model de succes, alții îl văd ca pe un pericol public.

În decembrie 2022, el și Tristan Tate au fost arestați în România sub acuzații de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor. Deși au fost puși sub control judiciar și li s-a permis să părăsească țara în februarie 2025, cazul din România rămâne deschis, iar ei trebuie să se prezinte periodic la poliție.

În martie 2024, autoritățile britanice au emis un mandat european de arestare pe numele fraților Tate, bazat pe acuzații de agresiune sexuală între 2012 și 2015. În plus, în iulie 2024, poliția britanică a inițiat un proces civil împotriva lor pentru evaziune fiscală legată de afacerile lor online. În august 2024, ancheta din România a fost extinsă pentru a include acuzații de trafic de minori, relații sexuale cu minori și spălare de bani. ​

Recent, în martie 2025, Bri Stern, o fostă parteneră a lui Andrew Tate, l-a acuzat pe acesta de agresiune fizică severă în timpul unei întâlniri intime în Beverly Hills. Stern susține că a fost aproape strangulată și a suferit leziuni documentate medical. Andrew Tate a negat acuzațiile, iar avocatul său a calificat afirmațiile drept "știri false". ​

În Statele Unite, procurorul general al Floride a inițiat o investigație penală asupra fraților Tate în martie 2025, după sosirea lor în stat. Această anchetă adaugă un nou nivel de complexitate situației lor juridice deja complicate. ​

În ciuda tuturor acuzațiilor și investigațiilor în desfășurare, Andrew și Tristan Tate continuă să-și susțină nevinovăția și să nege toate acuzațiile aduse împotriva lor.