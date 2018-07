Anunțul SECOLULUI! Există EXTRATEREȘTRI!! NASA a făcut cel mai așteptat avertisment din istorie!

Cercetătorii au descoperit pe Marte un posibil lac sărat subteran care ar putea fi un habitat pentru viaţă, sub gheaţa care acoperă câmpia de la polul sud al planetei. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unui instrument radar al unei nave orbitale.

Rezervorul detectat, care are un diametru de aproximativ 12 mile (20 kilometri), arată ca un triunghi rotunjit şi este situat la circa 1 milă (1,5 kilometri) sub suprafaţa de gheaţă. Reprezintă prima întindere de apă stabilă, sub formă lichidă, descoperită vreodată pe Marte.

Existenţa vieţii în Univers, în afara Pământului, este una dintre întrebările primordiale ale ştiinţei, iar noile descoperiri oferă informaţii tentante, dar nu o dovadă clară. Apa este considerată un ingredient fundamental pentru existenţa vieţii.

Cercetătorii spun că verificarea existenţei unor forme de viaţă în apa de pe Marte care seamănă cu un lac subteran de pe Pământ ar putea dura ani de zile, fiind posibil ca o misiune viitoare să foreze gheaţa pentru a extrage o mostră din apa de dedesubt.

”Este un loc de pe Marte care seamănă cel mai mult cu un habitat, un loc unde ar putea exita viaţă”, a declarat cercetătorul Roberto Orosei, de la Institutul Naţional de Astrofizică din Italia, care a condus cercetările publicate în jurnalul Science.

El a spus că acest mediu nu este chiar locul ideal pentru o vacanţă, unde ar putea înota peştii.

”Dar sunt organisme terestre care pot supravieţui şi se pot dezvolta în medii similare. Există microorganisme pe Pământ capabile să supravieţuiască şi în gheaţă”, a explicat cercetătorul.

Orosei a mai spus că temperatura apei este cu mult sub limita de înghet, dar că nu îngheaţă din cauza salinităţii ridicate.

Descoperirea a fost făcută utilizând date colectate în perioada mai 2012-decembrie 2015, obţinute cu ajutorul unui instrument aflat la bordul navei Mars Express a Agenţiei Spaţiale Europene Acest instrument transmite impulsuri radar care penetrează suprafaţa marţiană şi calotele de gheaţă.

Profilul radar este asemănător cu lacurile subglaciare de sub calotele de gheaţă din Antarctica şi Groelanda.

Marte era în trecut mult mai caldă şi mai umedă şi avea cantităţi considerabile de apă, aşa cum dovedesc fundurile de lacuri şi văile răurilor secate. Pe Marte au existat unele urme de apă lichidă, inclusiv dovezi disputate privind activitatea apei pe pantele marţiene, dar nu şi dovezi privind existenţa unor întinderi stabile de apă