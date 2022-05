Arthur O Urso, bărbatul care are 9 soții, își dorește să își mărească familia. Cum decide cu care dintre femei să facă un copil

Arthur, un model din Brazilia, a luat cu asalt internetul după ce le-a povestit fanilor săi că e căsătorit cu 9 femei pe care le iubește enorm, în mod egal. Acum, după ce toată lumea i-a cunoscut povestea, bărbatul afirmă că își dorește să devină tată.

Pentru a reuși să aibă mai mulți copii în același timp, Arthur a încercat să stabilească o strategie prin care să le ajute pe cele 9 soții ale lui să rămână însărcinate. Bărbatul, care spune acum că se simte pregătit să devină tată.

Arthur a rămas cu 8 neveste din 9

Arthur vrea să facă un program prin care să stabilească cum o să își iubească fiecare soție în parte pentru a reuși să devină tată cât mai curând. Celebrul model încă nu s-a hotărât care dintre soțiile sale e mai potrivită pentru a deveni prima mamă.

“Partea bună la treaba asta este că indiferent care dintre ele va rămâne prima însărcinată, copilul va crește înconjurat de multă iubire și afecțiune din partea tuturor”, a povestit Arthur.

El a mai mărturisit că nu are o soție preferată, despre care știe sigur că ar vrea să rămână însărcinată curând, dar au decis împreună că vor lăsa lucrurile să se întâmple natural.

Arthur a recunoscut că după prima discuție serioasă cu cele 9 soții ale lui a aflat că nu toate sunt dispuse să rămână însărcinate. El a simțit nevoia să aibă o discuție individuală cu fiecare dintre ele.

Câteva dintre cele 9 neveste ale lui Arthur au spus că sunt extrem de interesate să aibă o variantă mai mică a lor și să aibă împreună o familie mare.

“Nu pot să mă prefac. Chiar sunt foarte emoționat pentru cele care își doresc un copil”, a mai spus modelul, potrivit The Sun.

Ce spune modelul despre dorința de a deveni tată

“Cred că după ce va veni pe lume primul copil și restul vor vedea cum stă situație, toate vor dori să treacă prin această experiență minunată. Dar pentru un moment o să aplic strategia ‘primul venit, primul servit’”, a mai completat Arthur, fiind foarte sigur pe el.

Arthur este un model de succes și are peste 100.000 de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează foarte des poze cu cele 9 soții ale sale și activitățile pe care le fac împreună.

În trecut, el a vorbit despre gelozie de mai multe ori, având în vedere că 9 femei trebuie să îl împartă. Uneori lucrurile pot deveni dificile atunci când ele nu mai au răbdare să se întâlnească cu el. Lui Arthur I se pare dificil să găsească un echilibru, oferindu-le tuturor aceeași atenție și afecțiune.

Se pare că deja una dintre soțiile sale a ales să nu mai facă parte din această relați poligamă. Prin urmare, Arthur a rămas doar cu 8 neveste.

“Pe scurt, am ajuns la decizia să divorțăm. M-am întristat și m-am simțit confuz pentru că ea a zis că își dorea maim ult o relație monogamă. M-am simțit înșelat, dar e mai bine că am luat decizia asta mai devreme, decât mai târziu. Acum am 8 soții. Nu caut doar să petrec o anumită perioadă cu ele, ci să avem parte de dragoste pe termen lung împreună”, a mai spus bărbatul.

