Australia renaște după incendiile devastatoare. Ce au descoperit oamenii în cenușa lăsată în urmă flăcări- FOTO

Trecând prin Kulnura, fotograful s-a oprit la marginea Parcului Naţional Dhurag, într-o comunitate restrânsă, care a supravieţuit în mare parte incendiului.

Descoperirea urmelor de viaţă vegetală „a fost semnul reînnoirii pe care o căutam. Am fost martorii renaşterii unei păduri din cele pentru care Australia este atât de cunoscută", a adăugat.

As bushfires continue to ravage Australia, this photographer entered one of the scorched areas and was shocked to find life growing back in the recently burned areas

Via: 📷 Murray Lowe Photography#australia #bushfires #heartwarming pic.twitter.com/oaCb9vCtaZ