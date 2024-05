Connor Moir a ajuns de urgență la spital după ce un optician i-a observat formațiunile de pe creier. S-a întâmplat după o lungă perioadă de suferință, care l-a făcut pe tânăr să meargă la un control oftalmologic. Credea că durerile de cap sunt cauzate de problemele de vedere. În realitate, alta era problema.

Connor Moir a trăit sperietura vieții după ce medicii i-au pus un diagnostic crunt, care l-a forțat să treacă printr-o recuperare dificilă.

Avea dureri de cap și le-a ignorat, până când i s-a pus diagnosticul crunt. Ce boală au descoperit medicii

La doar 21 de ani, Connor Moir, avea dureri puternice, îi amorțea brațul drept, dar nu a dat importanță simptomelor. După patru luni, acestea s-au agravat și a început să vomite.

”Beam foarte mult la acea vreme, deoarece tocmai mă mutasem în St Andrews, așa că am crezut că am băut prea mult. Totul a luat amploare în august, când vederea mea a început să se încețoșeze și aveam dureri de cap puternice. Am luat toate analgezicele posibile, dar nimic nu funcționa.”, a povestit tânărul.

Pentru că suferea, a decis să meargă la un control oftalmologic. După ce i s-au făcut scănări, opticialul i-a spus lui Connor că are o masă de țesut pe creier și va trebui să meargă la spital.

”M-am urcat în mașină cu șeful meu de atunci, care m-a dus la spital. Am spus că ne e foame și glumeam că aceasta este ultima mea masă. Nu am fost îngrijorat câtuși de puțin când mi s-a spus că am avut o masă pe creier.”, povestește pacienul.

Însă lucrurile s-au schimbat după ce a primit rezultatele analizelor. RMN-ul a arătat că avea un meningiom, o tumoare benignă pe creier.

”Am fost complet nepregătit pentru adevăr. În retrospectivă, simt că ar fi trebuit să știu că ceva nu era în regulă, dar nu am putut citi semnele de avertizare. Să aud că am o tumoare a fost destul de dur, am cedat. Plângeam necontrolat în brațele bunicii mele, care a venit la spital. Au fost cele mai grele două zile din viața mea”, își amintește Connor.

La cinci zile după diagnostic, Connor a fost supus unei operații de șase ore pentru a i se îndepărta tumora. Operația a fost un succes, iar chirurgii au îndepărtat 99,9% din tumoră - lăsând o mică parte din ea atașată de membrană.

În ciuda acestui lucru, lui Connor i-a fost greu să-și revină pentru că mobilitatea sa era foarte redusă. ”Drumul spre recuperare a fost pavat cu sânge, sudoare și lacrimi, și vorbesc la propriu. Timp de aproximativ două luni am avut foarte puțin control asupra întregii părți drepte a corpului meu, deoarece tumora era localizată pe partea din creier care controla acea parte.

Acest lucru a făcut ca până și cele mai simple sarcini să fie aproape imposibil de îndeplinit în mod independent. Nu puteam să merg fără cârjă. Nu puteam nici măcar să fac duș de unul singur. Lipsa mea de mobilitate după operație și dependența pe care am dezvoltat-o în aceată perioadă m-au zdrobit, deoarece în mod normal îi ajut pe alții.”, a mai povestit tânărul pentru The Sun.

Până în noiembrie 2022, tânărul a dobândit control complet asupra părții drepte a corpului și chiar a participat la o competiție de fitness.

