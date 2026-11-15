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Baba Vanga ar fi prezis primul contact cu extratereștrii în noiembrie 2026. Ce se ascunde în spatele profeției

Baba Vanga ar fi prezis că omenirea va avea primul contact cu o civilizație extraterestră în luna noiembrie a acestui an. Tot pentru 2026 ar fi anticipat dezastre naturale și un nou lider al Rusiei.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 14:16 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 14:38
Baba Vanga ar fi prezis că omenirea va avea primul contact cu o civilizație extraterestră | Arhivă
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Baba Vanga a prezis moartea Prințesei Diana și atentatele din 11 septembrie 2001. Ar fi prezis că omenirea va avea primul contact cu extratereștrii în noiembrie 2026.

Tot pentru anul acesta ar fi anticipat și ascensiunea unui nou lider al Rusiei, care ar urma să îi ia locul lui Vladimir Putin.

Baba Vanga ar fi prezis că omenirea va avea primul contact cu o civilizație extraterestră

Clarvăzătoarea din Bulgaria ar fi prezis că omenirea va avea primul contact cu o civilizație extraterestră în noiembrie 2026. Potrivit ei, extratereștrii ar urma să ajungă pe Pământ la bordul unei nave de mari dimensiuni, în timpul unui eveniment sportiv. Baba Vanga ar fi avertizat și asupra unor posibile dezastre naturale care ar urma să aibă un impact asupra.

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Aproape 8% din suprafața Pământului ar urma să fie afectate de o catastrofă, care ar combina cutremurele și fenomenele meteo extreme, potrivit unilad.com. Baba Vanga ar fi prezis pentru acest an și că va fi posibilă explorarea planetei Venus.

Clarvăzătoarea ar fi anticipat și ascensiunea unui nou lider, considerat „maestru”, care ar putea prelua puterea în Rusia, în locul lui Vladimir Putin, tot în 2026.

Ce ar fi prezis pentru 2027

Au început să circule și presupusa profeție a clarvăzătoarei legată de ce ar urma să se întâmple în 2027.

Anul viitor ar urma să apară schimbări importante la nivel mondial, printre care o criză financiară resimțită la nivel global, schimbări la nivelul conducerii Rusiei și apariția unor oameni cu puteri neobișnuite.

Aici nu ar fi vorba despre toți oamenii, ci despre un grup restrâns. În plus, ar fi prezis și apariția unor surse noi de energie. Majoritatea profețiilor au apărut după moartea clarvăzătoarei și nu au putut fi verificate.

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