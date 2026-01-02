Antena Căutare
Anul 2026 este din nou plasat sub semnul incertitudinii și al temerilor globale, potrivit profețiilor atribuite celebrei clarvăzătoare bulgare Baba Vanga.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 14:42 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 17:54
Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin

Cunoscută drept „Nostradamus din Balcani”, mistica femeie oarbă a devenit faimoasă pentru previziuni care, susțin adepții săi, s-ar fi adeverit de-a lungul timpului, printre care dezastrul de la Cernobîl sau moartea Prințesei Diana. Deși afirmațiile sale rămân neverificate, avertismentele legate de anul 2026 stârnesc îngrijorare la nivel global, potrivit mirror.co.uk.

Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin

Potrivit relatărilor citate de presa internațională, Baba Vanga ar fi vorbit despre schimbări majore ale puterilor geopolitice, agravarea crizei climatice și ascensiunea inteligenței artificiale, factori care ar urma să submineze pacea mondială în anii ce vin.

Articolul continuă după reclamă

Război mondial și conflicte globale

Una dintre cele mai alarmante profeții atribuite Babei Vanga vizează izbucnirea celui de-Al Treilea Război Mondial în 2026. Conform acestor relatări, ar fi vorba despre un conflict de amploare, care ar implica marile puteri ale lumii și s-ar extinde pe mai multe continente, generând instabilitate politică și tensiuni internaționale fără precedent.

În acest context, ar fi fost menționată o posibilă preluare a Taiwanului de către China, dar și o confruntare directă între Rusia și Statele Unite. Aceste evenimente ar putea fi corelate cu o nouă criză economică globală – un al treilea colaps financiar major – ce ar aduce prăbușiri ale piețelor, inflație galopantă sau chiar colapsuri valutare.

Sfârșitul erei Putin?!

Un alt punct sensibil al profețiilor pentru 2026 este legat de Rusia. Baba Vanga ar fi prezis apariția unui nou lider rus, fapt care ridică semne de întrebare cu privire la viitorul regimului condus de Vladimir Putin. Potrivit interpretărilor, prăbușirea actualei conduceri de la Kremlin ar putea avea implicații majore asupra războiului din Ucraina și asupra echilibrului geopolitic global. Noul lider este descris ca o figură extrem de puternică, un „stăpân” capabil să influențeze decisiv politica mondială.

Dezastre naturale la scară planetară

Pe lângă conflictele militare, Baba Vanga ar fi văzut pentru 2026 o succesiune de dezastre naturale severe. Cutremure, tsunami-uri, tornade și erupții vulcanice ar urma să afecteze diferite regiuni ale globului, fără ca locațiile exacte să fie precizate. Unele interpretări susțin că aproximativ opt la sută din suprafața Pământului ar putea fi lovită de o combinație devastatoare de fenomene naturale extreme.

Inteligența artificială și schimbarea umanității

Un alt capitol important al profețiilor vizează inteligența artificială. Baba Vanga ar fi anticipat că 2026 va marca momentul în care AI va începe să schimbe fundamental industria și viața de zi cu zi, transformând ireversibil societatea. Această perspectivă a alimentat temeri legate de pierderea autonomiei umane și de dominația „mașinilor gânditoare” asupra activităților cotidiene.

Deși toate aceste profeții trebuie privite cu prudență, ele continuă să fascineze și să neliniștească opinia publică. Cert este că anul 2026 este deja conturat, în imaginarul colectiv, ca unul al marilor încercări pentru omenire.

