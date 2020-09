Băiatul care petrece peste patru ore pe zi ca să se transforme în Ken. Cum își schimbă complet înfățișarea

// Respostando 🔄 esta foto no qual me inspirei no principezinho! 🤴🏼🤩 . . . . . . . . . #humandoll #kenhumano #kenhumanobrasileiro #cirurgiaplastica #liftingfacial #botchedplasticsurgery #botched #felipeadam #rodrigoalves #olhosamarelos #preenchimentofacial #botchedtv #olhosazuis #cabeloloiro #loiroplatinado #like4likes #likeforlikes #bonecoken #meñecohumano #fantasidoll

A post shared by Ken Do Brasil 💙® (@felipe__adam) on Jul 2, 2020 at 2:54pm PDT