Bărbatul care susține că a fost răpit de extratereștri de 60 de ori. Cum arată desenul cu care britanicul vrea să convingă lumea

Un bărbat din Marea Britanie susține că a fost răpit de extratereștri de 60 de ori. Povestea acestuia a uimit pe toată lumea cu atât mai mult cu cât acesta susține că are probe audio, potrivit The Sun. În plus, acesta a realizat și câteva desene prin care vrea să arate lumii ce a văzut când a fost răpit, dar și cum arătau ființele nepământene.

Bărbatul care spune că a fost răpit de extratereștri de mai multe ori susține că are dovezi

Russ Kellett este un bărbat în vârstă de 58 de ani, care susține că și-a petrecut ultimii 30 de ani din viață luptându-se cu diferite specii de extratereștri, potrivit aceleași surse menționate mai sus. Bărbatul originar din Filey mai spune că într-un oraș din North Yorkshire, există și un punct unde se pot observa OZN-urile.

Bărbatul și-a făcut povestea cunoscută prin anul 2020, iar, de atunci, realizează schițe cu figurile pe care susține că le-a văzut. Cu toate acestea, Russ Kellett mărturisește că de la vârsta de 16 ani se confruntă cu aceste răpiri repetate.

Russ Kellett este de părere că, într-o seară, o „ambarcațiune extraterestră” a venit deasupra grădinii sale, asta în timp ce toată lumea susținea că este un balon cu heliu:

„Era târziu într-o seară și m-am dus să duc gunoiul, după ce mi-am terminat ceaiul, când am văzut dintr-o dată acest glob roșu gigant de lumină, urmărit de două avioane de luptă. Apoi a dispărut într-un nor, cu avioanele de luptă ieșind pe cealaltă parte, dar apoi nu am mai văzut niciodată globul roșu. Am decis să mă întorc și să investighez cu camera mea, ținându-mi ochii pe cer în timp ce mă îndreptam spre coastă”, a mărturisit britanicul, citat de Mirror.co.uk și ulterior, de fanatik.ro.

Bărbatul susține că extratereștrii pe care i-a văzut ar avea o bază secretă în Marea Nordului

Bărbatul susține că nava pe care ar fi văzut-o provenea dintr-o bază secretă de sub Marea Nordului:

„Cred că extratereștrii au o serie de baze secrete răspândite pe tot globul în cele mai adânci locuri ale oceanelor, astfel încât noi, ca oameni, să nu putem să le găsim”, a spus Russ Kellet, citat de aceeași sursă.

Nu se știe până în prezent dacă afirmațiile lui Russ Kellet sunt adevărate sau nu. Cert este că și în România au fost cazuri în care oamenii au vorbit despre apariția unor extratereștri, însă nimeni nu a dovedit până acum faptul că ei există.

