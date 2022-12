Cum să speli prosoapele ca să fie moi și pufoase. Trucuri ca să le cureți eficient și să scapi de mirosul neplăcut

Oricine își dorește să aibă acasă prosoape cât mai moi și pufoase. Cu siguranță ai observat că, în timp, acestea devin tot mai aspre și chiar ajung să capete un miros neplăcut. Descoperă ce trucuri există și ce trebuie să faci ca să te poți bucura de o țesătură plăcută la atingere.

Cum speli prosoapele ca să fie moi și pufoase. Trucuri ca să le cureți eficient și să scapi de mirosul neplăcut

O senzație plăcută este aceea când ieși din baie sau din duș și te înfășori sau te ștergi cu un prosop moale și catifelat, precum cel de la un hotel de lux. Totuși, puțini sunt cei care știu ce trebuie să facă pentru a menține țesăturile plăcute la atingere. Potrivit experților se pare că totul are de-a face cu modul în care acestea sunt spălate.

La prima vedere, spălatul prosoapelor poate părea o sarcină cât se poate de banală, ce nu necezită vreo pregătire specială. Totuși, ca să te poți bucura de țesături moi și pufoase, cu adevărat curate și lipsite de miros, trebuie să aplici anumite trucuri și reguli când vine vorba despre spălat.

Primul și cel mai important aspect pentru a avea prosoape cu adevărat curate și lipsite de miros este să le speli la fiecare două sau trei zile, potrivit lui Philip Tierno, doctor și profesor în materie de patologie și miccrobiologie la NYU Grossman School of Medicine, idee susținută și de Chuck Gerba, doctor și profesor în microbiologie la University of Arizona. Potrivit acestor specialiști, fiecare zi în plus crește semnificativ cantitatea de bacterii ce se formează în prosoape și acest lucru duce la apariția mirosului neplăcut, ce poate persista chiar și după spălare. Pentru cei care suferă de acnee, spălarea prosoapelor trebuie făcută zilnic.

În afară de mirosul plăcut și de faptul că sunt curățate eficient, prosoapele trebuie spălate după anumite reguli pentru ca ele să devină moi și pufoase.

Spală-le separat de haine și sortate în funcție de culori (albele se spală separat de cele colorate, pentru a evita decoloratul). Folosește cam jumătate din cantitatea obișnuită de detergent, căci prea mult poate să se acumuleze în prosoape și să le facă să fie mai puțin absorbante. Nu folosi clor ca să le albești, căci le va da o textură aspră la atingere. Nu este nevoie să folosești balsam de rufe, căci și acesta poate să le facă mai puțin absorbante.

Ca să fie moi și pufoase, prosoapele albe trebuie spălate în apă fierbinte, în timp ce cele colorate trebuie spălate în apă caldă. Trebuie să le scoți de îndată ce mașina de spălat a terminat procesul de spălate, să le scuturi bine de tot înainte de-a le pune la uscat, căci asta va ajuta ca prosoapele să fie moi și pufoase, arată cei de la rd.com.

Dacă totuși prosoapele au prins miros, atunci încearcă să le speli adăugând la ciclul de clătire jumătate sau chiar o ceașcă de oțet alb.

