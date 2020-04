BOR, iritată de campania „Medicii-sfinți”. Ce spun liderii Bisericii Ortodoxe despre afișele ce au împânzit orașele: „O maltratare vizuală”

„Simt totuși că autorea, pe care nu o cunosc mai deloc, a avut o idee pe care a vrut să o transpună, a vrut să spună ca acei oameni, medicii care fac eforturi deosebite, ar trebui răsplătiţi cumva cu recunoştinţa noastră”, a spus Şerban Tarciziu , purtătorul de cuvânt al ARCB.

După cce a primit numeroase plângeri din partea locuitorilor, Primăria a decis să elimine toate afişele. Oficialii au transmis că acestea pot fi înlocuite cu alte panouri publicitare.

Daca in Bucuresti posterele au disparut, in Brasov sunt in continuare la vedere.

Agentia de publicitate anunță că va retrage treptat campania.

Artistii care au realizat materialele au refuzat sa comenteze situaţia dupa ce au primit sute de mesaje violente, de ameninţare.