Cancerul i-a distrus viața unei mămici! Femeia trăiește un coșmar și refuză ca cei mici să o vadă, înainte de moarte: “Niciun personaj Disney nu a ajuns super-erou fără ca unul dintre părinţi să nu fi murit"

Mama a doi copii, Kim Debling în vârstă de 34 de ani, trece printr-un coşmar, după ce cancerul i-a furat viaţa. A ajuns să fie de nerecunoscut, încă de la prima sarcină, după ce i-a fost pus diagnosticul crunt.

Medicii i-au mai dat maxim câteva luni de trăit, iar femeia refuză să îşi mai lase copii să o vadă aşa. Ştie că sfârşitul este aproape şi nu vrea ca cei mici, în vârstă de şase luni şi respectiv un an, să îşi amintească de ea în felul acesta.

“Niciun personaj Disney nu a ajuns super-erou fără ca unul dintre părinţii lui să fi murit, aşa că nu vreau să mă vadă copiii mei în stadiul ăsta. Îi voi scuti de o amintire teribilă”, a povestit femeia.

La un an şi jumătate după ce a încercat să rămână însărcinată, i-au apărut nişte pete pe corp cărora nu le-a dat mare atenţie. A aflat că este vorba despre cancer, în săptămâna 26 de sarcină: “Mi-au spus că am o formă rară de cancer care afectează pielea şi o poate face să se usuce sau să devină foarte rigidă! Am fost devastată!”,povestește femeia.

În timpul celei de-a două sarcini, cancerul a revenit într-o formă şi mai agresivă. “Atunci a fost momentul când medicii mi-au spus că este incurabil.

Eu şi soţul meu tocmai devenisem părinţi, eu eram gravidă din nou, viaţa trebuia să fie tocmai la început pentru noi. Faptul că urma să-l las pe el singur cu cei doi copii ai noştri m-a strivit”, a mai spus femeia.

Acum, viața ei atârnă de un fir de ață, iar cei doi copii pot rămâne orfani de mamă, în orice clipă.