Când a văzut ce au putut să îi facă fratele și cumnata chiar în ziua nunții, mireasa s-a enervat la culme. Ce lecție le-a dat

O mireasă s-a enervat la culme atunci când a descoperit ce au putut să facă fratele și cumnata sa, chiar în ziua nunții. Deși evenimentul trebuia să fie unul fericit, lucrurile n-au stat chiar așa. Supărată, femeia le-a dat celor doi o lecție pe care n-o vor uita prea curând.

Mireasa s-a enervat și nu i-a venit să creadă ce au putut să îi facă fratele și cumnata chiar în ziua nunții

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite evenimente din viața unei persoane. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, miresele fac eforturi uriașe pentru ca totul să iasă ca la carte. Localul este ales cu multă grijă, dar și decorurile, muzica, meniul, aranjamentele florale și chiar invitații. Totuși, există uneori și situații în care chiar familia sau cei apropiați reușesc să strice un astfel de eveniment, transformând nunta într-o amintire nu tocmai plăcută.

Este și situația prin care a trecut o mireasă care s-a enervat la culme atunci când a descoperit ce au putut să facă fratele și cumnata sa, chiar în ziua nunții. Extrem de supărată de cele întâmplate, femeia a prins curaj și a povestit totul în detaliu pe un site cunoscut, în dorința de-a cere păreri și de-a afla dacă a fost îndreptățită să îi dea afară de la nuntă pe cei doi sau nu.

„Cam cu o săptămână înainte de nuntă, fratele meu și soția lui m-au întrebat dacă și-ar putea face și ei poze de nuntă în timpul ceremoniei mele, dar și în timpul petrecerii. Am întrebat dacă vor să facă asta la final, însă mi-au explicat clar că vor să aibă și invitați în poze. Am înțeles asta, dar i-am rugat să facă fotografiile fie înainte ca invitații mei să vină, fie după ce aceștia au plecat, fiindcă nu vreau să poarte haine de nuntă la nunta mea. Au încercat să mă convingă și, fiindcă am fost suficient de fermă și nu am renunțat la condiția mea, mi-au zis că nu mai vor să facă pozele respective. În ziua nunții, fratele meu a apărut în costum de nuntă și soția lui, cumnata mea, în rochie de mireasă, amândoi însoțiți de un fotograf. Invitații deja începuseră să sosească, așa că i-am zis domnișoarei mele de onoare să le transmită să se schimbe de haine. Au refuzat, așa că acesta a fost momentul în care cavalerul de onoare i-a dat afară de la nuntă. Acum începe să îmi pară rău fiindcă mă gândesc că poate au vrut să aibă niște amintiri și eu am stricat totul”, a scris femeia pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Nu a durat mult și oameni din întreaga lume au reacționat, criticând modul insistent al fratelui și al cumnatei și spunând că nu mireasa a greșit, ci fratele acesteia, care nu i-a respectat rugămințile la nuntă.

