Când s-a născut, fetița lor avea părul normal. După un timp, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Ce au descoperit

Emilia are vârsta de 3 ani și, atunci când a venit pe lume, toată lumea a crezut că este un copil ca oricare altul. Totuși, după un timp, părinții au observat un detaliu neobișnuit la ea. Azi, micuța a devenit cunoscută în toată lumea datorită unui detaliu ieșit din comun.

La scurt timp după ce s-a născut fetița lor, părinții au descoperit ceva complet neașteptat

Aceasta este inedita poveste de viață a unei fetițe pe nume Emilia Naylor care trăiește în Oswestry, Shropshire (Marea Britanie). Părinții au fost mai mult decât încântați atunci când aceasta a venit pe lume. Totuli, nu a durat mult și oamenii au observat ceva neobișnuit la micuță.

Practic, pe măsură ce creștea, Emilia Naylor avea textura părului din ce în ce mai bizară, dar și o culoare ieșită din comun. Cu o podoabă capilară de un alb surprinzător și o textură greu de descurcat și de pieptănat, copila a reușit să își surprindă din plin părinții. După numeroase „lupte” de a-i face șuvițele să pară mai ordonate, oamenii au decis să meargă la un specialist și așa s-a aflat faptul că cea mică suferă de sindromul părului de nepieptănat. Practic, din cauza unei mutații genetice, părul are o culoare extrem de deschisă și nu poate fi aranjat, îndreptat, pieptănat sau coafat, indiferent de metoda folosită. Uneori, acest sindrom al părului de nepieptănat este însoțit și de alte probleme de sănătate.

Mama copilei, pe nume Claire Maxfield (33 de ani), a explicat faptul că nu există vreo metodă suficient de bună pentru ca părul fetiței sale să poată fi aranjat sau pieptănat, lucru ce o face pe cea mică să pară mai mereu ciufulită.

„Când s-a născut, Emilia avea părul șaten, părea sănătos. Apoi, când a împlinit șase săptămâni, am început să observăm faptul că puful de bebeluș cade și crește un păr deschis la culoare și cu o textură ciudată. Un prieten ne-a zis că ar putea avea sindromul părului de nepieptănat și așa am auzit prima oară de această afecțiune. Am căutat pe internet, am comparat pozele cu fiica mea și așa am realizat că și ea are această afecțiune”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Azi, micuța Emilia a devenit cunoscută în toată lumea pentru podoaba sa capilară și nu puțini sunt cei care o compară cu celebrul politician britanic Boris Johnson, care este adesea ținta glumelor din cauza podoabei sale capilare.

