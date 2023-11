Cântăreața care s-a lăsat de muzică ca să devină make-up artist funerar. Suma enormă pe care o câștigă pentru astfel de servicii

Maria Andria spune că a renunțat la muzică și s-a făcut make-up artist funerar, iar, pentru serviciile oferite, încasează sume impresionante de bani.

Cântăreața de origine greacă reușea, cândva, să țină prima pagină a ziarelor, după ce i-a cucerit pe români cu talentul său, dar și cu felul comic în care vorbește în limba română.

Însă, ea s-a retras o vreme din lumina reflectoarelor, devenind mult mai discretă cu detaliile din viața personală. Totuși, iată că acum surprinde din nou!

Maria Andria spune că a renunțat la muzică și s-a făcut make-up artist funerar

Maria Andria a trecut prin momente de cumpănă, după ce a descoperit mai multe gâlme la nivelul picioarelor. Atunci, vedeta a mers de urgență la medic, unde a aflat că problema cu care se confruntă ar fi fost cauzată de o intervenție estetică, pe care a făcut-o în urmă cu mai mulți ani.

Ulterior, ea a fost supusă unei operații de patru ore. Însă, în timpul procedurii chirurgicale, Maria Andria a intrat în stop cardio-respirator, corpul vedetei cedând din cauza anesteziei generale, potrivit declarațiilor de la acea vreme ale iubitului ei, citate de Spynews.

Însă, din fericire, Maria Andria a reușit să treacă cu bine peste încercarea grea, astfel că acum și-a schimbat radical viața. A renunțat la muzică și s-a reinventat, devenind make-up artist funerar, potrivit Viva.

Și pentru că mulți se întreabă cum a ajuns la o astfel de meserie, ea a povestit totul cu lux de amănunte. Mai precis, după ce a văzut câți bani câștigă un prieten din această meserie, s-a consultat cu el, dar și cu familia sa, și astfel a decis să își încerce norocul în acest domeniu, mai ales că terminase și un curs de cosmetică în urmă cu mai mulți ani.

În prezent, Maria Andria este un make-up artist funerar autorizat și, deși recunoaște că la început i-a fost destul de greu să vadă atâtea persoane decedate, cu timpul s-a obișnuit.

„Este adevărată chestia asta. Eu, acum câțiva ani, am terminat cosmetica. Am un prieten care a făcut niște cursuri de așa ceva. Am văzut că scoate bani din asta și am vorbit cu familia mea și mi-au zis să încerc. Am făcut cursurile. La început a fost greu, să vezi multe persoane decedate, îți e și milă să îi vezi așa, e greu. Însă, e ușor după ce te obișnuiești. La început începi pe păpuși, la școală. Sunt cursuri speciale. Sunt produse scumpe pe care le folosești pentru acest lucru.”, a declarat Maria Andria în cadrul unei emisiuni de televiziune, citată de sursa menționată mai sus.

Maria Andria a dezvăluit că noaptea costă mult mai mult acest tip de machiaj

Maria Andria susține că a avut deja primii ”clienți” și nu vrea să se oprească aici! Vedeta intenționează să își deschidă și propria firmă de pompe funebre.

„Am avut și primii clienți. M-am gândit să îmi deschid și firma de pompe funebre. Luna trecută, noaptea costa mult mai mult acest tip de machiaj, am câștigat 3.000 de euro.”, a mai declarat Maria Andria, citată de Viva.

