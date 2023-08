Maria Andria a făcut stop cardio-respirator în timpul unei operații care a durat 4 ore. Care este starea ei de sănătate

La începutul acestei săptămâni, Maria Andria a fost supusă unei operații care a presupus anestezie generală. În timpul intervenției care s-a prelungit, aceasta a făcut stop cardio-respirator.

În urmă cu câteva luni, Maria Andria a descoperit mai mult gâlme la nivelul picioarelor. A mers de urgență la medic, unde a aflat că problema cu care se confruntă ar fi fost cauzată de o intervenție estetică, pe care Maria a făcut-o în urmă cu mai mulți ani.

Este vorba despre o procedură prin care și-a injectat acid hialuronic în zona coapselor. Din cauza că acesta s-a împrăștiat în corp, blondina risca să facă septicemie în orice moment, așa că s-a intervenit chirurgical.

Maria Andria a făcut stop cardio-respirator în timpul operației. Care este starea ei de sănătate

Conform Spynews, operația a durat 4 ore, iar Maria Andria a intrat în stop cardio-respirator. Potrivit iubitului ei, corpul vedetei ar fi cedat din cauza anesteziei generale.

Procedura pe care a suferit-o Maria Andria a presupus mai multe incizii la nivelul picioarelor, medicii fiind nevoiți să intervină în mai multe locuri pentru a îndepărta substanța care i-a cauzat probleme.

"Am mers împreună cu Maria și mama ei la spital, era programată pentru operație. Avea probleme de la acidul hialuronic injectat în coapse. Medicl a spus că trebuie intervenit urgent, pentru că risca să facă infecție. Operația a durat foarte mult, mai mult decât ne așteptam. Eram pe hol cu mama Mariei, iar la un moment dat, am văzut mai multe cadre medicale intrând în sala de operație, era agitație. Nimeni nu ne spunea nimic, chiar dacă noi întrebam insistent. Am aflat după ce a fost dusă la Terapie intensivă, ce s-a întâmplat de fapt. Maria a făcut stop cardio-respirator în timpul operației.", a declarat Matteo, viitorul soț al Mariei Andria.

Aflați pe holul spitalului, iubitul și mama Mariei Andria au așteptat cu sufletul la gură vești despre blondină.

"Mama Mariei a leșinat când a aflat ce a aflat ce a pățit fiica ei. Noroc că eram la spital, medicii i-au pus o perfuzie. Am reușit să intrăm câteva minute seara la ea, nu am putut să vorbim, era sedată. Eu nu sunt de acord cu operațiile estetice, ea este frumoasă așa cum este.", a mai declarat Matteo.

Potrivit sursei citate, Maria Andria a fost mutată în salon și va rămâne câteva zile în spital pentru a fi monitorizată.

