Care cunt cei mai buni îndulcitori sau înlocuitori ai zahărului pentru diabetici. Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății

Când vine vorba de zahărul din sânge și de gestionare a greutății, nu toți înlocuitorii de zahăr sunt creați la fel. Aflați care opțiune este cea mai potrivită pentru obiectivele dumneavoastră, în special dacă suferiți de Diabet de Tip 2.

Eritritolul este, de asemenea, un îndulcitor alcoolic din zahăr, dar, spre deosebire de alții, are mai puțin de 1 calorie pe gram, notează specialiștii. Acesta nu are un efect mare asupra nivelului de zahăr din sânge, conform Asociației Americane de Diabet.

A fost primul îndulcitor artificial, chimiștii l-au descoperit ca un derivat al gudronului de cărbune din greșeală în 1879. Dacă ați folosit îndulcitori artificiali din anii 1970, este posibil să vă amintiți o etichetă anterioară de avertizare care spunea că zaharina crește riscul de cancer. Dar acum, am aflat că este în siguranță. Cercetarea care a determinat etichetarea a fost făcută pe animale, iar studiile ulterioare ale Programului Național de Toxicologie al National Institutes of Health au concluzionat că zaharina nu ar trebui să fie pe lista potențialilor cancerigeni. Zaharina este în prezent aprobată de OMS.

