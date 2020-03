Imagini uimitoare în New York! Case complet înghețate din cauza temperaturilor sub zero grade. „Bine ați venit la Narnia” Video

O furtună perfectă de temperaturi sub zero, vânturi forțate și valuri de 16 metri a lăsat Hamburgul arătând mai mult ca pământul fantezist din seria clasică The Chronicles of Narnia de CS Lewis, decât un mal din orasul New York.

Scena poate părea din Narnia, casele sunt lăsate complet înghețate.

Locuitorii din Hoover Beach s-au trezit acoperiți de gheață, în timp ce, în unele cazuri, casele au fost lăsate în întuneric din cauza gheții care era foarte groasă.