"Casele mobile", visul oricărui român pasionat de călătorii

Vacanţa perfectă nu înseamnă doar confort, ci şi experienţe cât mai diverse. Aşa că românii nu caută neapărat cazări în hoteluri sau pensiuni. Mai nou, "casele mobile" sunt o opţiune de luat în calcul.

Rulotele sau autoturismele special create pentru drumeţii în familie au cerere tot mai mare în rândul clienţilor, chiar dacă ajung să coste cât un apartament.

Maşina cu care călătorim se poate tranforma pe loc într-o cameră în care ai toate condiţiile. Este casa pe roţi pe care o poţi lua oriune în lume pentru experienţe de neuitat.

Remus Valcu, reprezentant vanzari: "E un apartament cu două camere, spunem noi. Jos bancheta se transformă în pat. Sus este un pat de două persoane"

Un apartament mobil pe care mulţi s-au înghesuit să îl vadă la un târg auto din Capitală.

Greta Bogdan, reporter Observator: "Casa mobilă are şi câteva dintre dotările unui apartament. Pe lângă patul de deasupra, maşina mai este dotată şi cu o măsuţă pe care putem servi gustările în concedii, de exemplu. Dar şi cu câteva spaţii de depozitare, cum este acesta. Să ştiţi, însă, că şi preţul este unul pe măsură"

Remus Valcu, reprezentant vanzari: "Pleacă de la 44 de mii fără TVA şi modelul expus ajunge la 69 de mii fără TVA, cu TVA inclus 82 de mii"

Aşa că mulţi au văzut, puţini şi-au permis să cumpere.

Alternativa mai ieftină este rulota. Aceasta, de exemplu, a primit sute de vizitatori care au întrebat de preţuri şi dotări. Cine nu îşi permite să plătească 26 de mii de euro pentru ea, o poate închiria.

Andreea Ungur: "Este o minicăsuţă pot să spun aşa; este o căsuţă pe roţi. Are trei locuri de dormit. Are bucătărie, baie, are şi o terasă. Cele mai multe familii optează pentru a închiria"

Orice cost merită, spun cei interesaţi.

Noutăţile din domeniul auto sunt prezentate până pe 20 octombrie la Salonul Auto de la Romexpo.