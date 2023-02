Cazul femeii care și-a alăptat fiica până la vârsta de 8 ani. Prin ce transformări a trecut minora și ce i s-a întâmplat

“Numele meu este Alizée, am 32 de ani, sunt din Brussels și momentan sunt moașă”, așa se prezintă femeia care își alăptează fiica cea mare. Acesta nu s-a temut să împărtășească experiența sa ca mamă și deciziile pe care le-a luat pentru fiica sa, care ajunsă la vârsta de opt ani, continuă să se hrănească cu laptele matern, având, desigur, o dietă diversificată ca orice copil la anii săi.

Alizée și-a alăptat fiica în vârstă de opt ani la cererea micuței: "Mi-am alăptat fiicele din prima zi de când au venit pe lume"

Benjamin este partenerul tinerei Alizée, alături de care are două fete: “Maya are opt ani și Zayley are un an”. Nu doar alegerile în ceea ce privește modul în care își crește fetele sunt diferite, ci și relația de cuplu. Cei doi se consideră o familie, dar stau separați. Acest lucru nu îl împiedică pe bărbat să fie tată pentru cele două fete pe care le crește Alizée: “Suntem separați de Benjamin, dar el poate veni zilnic să-ți vadă fetele”.

“Mi-am alăptat fiicele din prima zi de când au venit pe lume”, spune Alizée, care povestește că a oprit alăptatul pentru fiica cea mare la nouă luni, dar după ce s-a născut și cea de-a două fetiță, ea a continuat alăptatul. Mama celor două povestește că odată ce a devenit moașă a înțeles mult mai bine importanța laptelui matern pentru organism și fiind un lucru natural nu a văzut o problemă în a continua să-și alăpteze copiii cât încă poate.

Citește și: Un tată i-a zis partenerei sale să nu mai alăpteze copilul, iar motivul e neașteptat

“Odată eram la o plimbare prin pădure, o alăptam pe Zayley, iar Benjamin filma. Maya a spus că vrea si ea să încerce, iar eu i-am dat. Maya a pus că are gust de înghețată cu vanilie”, povestește Alizée cu zâmbetul pe buze.

Bărbatul o apreciază pe Alizée, partenera lui. Alăptatul fetei în vârstă de opt ani nu îl derajează deloc, ba chiar pentru el vine ca ceva normal, parte din maternitate. Benjamin a publicat videoclipul respectiv pe platforma Tiktok și de acolo povestea lor a devenit cunoscută. Alizée spune: “Nu este nimic sexual în asta, am fost bucuroasă că Maya a cerut asta”.

“Nu este nimic în neregulă cu alăptatul! A fost o alegere să pun acest video pe TikTok, dar nu am fost pregătită pentru comentariile care au urmat. <<Cine este această femeie? / Este complet nebună! / Cum poate să-și alăpteze fiica de opt ani?>>”, povestște ea într-un documentar publicat de Truly. Femeia povestește că o parte din critici s-au îndreptat inclusiv către fiica sa, oamenii spunând că este bolnavă: “Am fost total șocată pentru că sunt mama ei și vreau să o protejez. Cum pot oamenii să spună aceste lucruri când ei nici măcar nu ne cunosc?”.

Maya cerea lapte de la mama sa. Micuța de opt ani este perfect sănătoasă spun părinții

Maya cerea lapte de la mama sa o dată pe săptămână, la început, ulterior tot mai des. Când mama sa pompa laptele și îl colecta în recipiente, ea cerea să bea și așa devenise un obicei zilnic. Alizée povestește că, acum, Maya bea din ce în ce mai puțin lapte.

“Am fost supărată să văd cât de multă prejudecată există în jurul alăptatului. Dar am înțeles că lumea nu este încă pregătită pentru asta”. Ea încearcă să explice totodată că Maya nu se alimentează doar cu lapte, ci atunci când vrea bea, iar ea ca mamă îi oferă. Inclusiv ea și-a băut propriul lapte și nu i se pare nimic în neregulă, dar și soțul ei a băut.

Citește și: O mamă și-a alăptat bebelușul, dar a încremenit când i-a privit chipul! Ce a pățit copilul

Schimbare de coechipieri în America Express! Cum arată noile echipe formate ▶ Vezi episodul nou în AntenaPLAY