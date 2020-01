Cazul inedit al unei femei cu o boală rară! De 11 ani locuiește într-un spital:  „Nu pot să tușesc, așa că îmi petrec fiecare zi curățându-mi gâtul”

„Mușchii mei slăbesc an de an, așa că în acești 11 ani am fost ținuță în viață cu ajutorul unui aparat respirator. Nu pot să tușesc, așa că în fiecare zi îmi petrec toată energia curățându-mi gâtul”, a declarat tânăra într-un interviu.

„Fiica mea locuiește în UCI de la spitalul de medicină tradițională chineză din Qingyuan de 11 ani. Până acum, ea rămâne singura pacientă cu boala Pompe. Deși există un medicament cu prescripție medicală pentru boală, costurile sunt mult prea exorbitante. Ea a încetat să mai ia medicamentele în noiembrie anul trecut, iar starea ei s-a agravat de atunci”, a declarat tatăl lui Yuning.

Din cauza incapacității familiei sale de a-și permite injecții periodice, starea fizică a lui Yuning s-a deteriorat. Degenerarea musculară și-a redus coloana vertebrală la o curbă în formă de S, în timp ce îi lipsește puterea pentru a îndeplini sarcini de bază, cum ar fi curățarea gâtului, pe care o face acum cu ajutorul părinților de până la cinci ori pe zi.

Anul trecut, rapoartele au spus că în prezent există puțin peste 100 de persoane care trăiesc cu boala Pompe în China continentală, unde tulburarea nu este acoperită de serviciul național de sănătate din cauza rarității sale și a costurilor ridicate ale singurului medicament aprobat disponibil. Cu toate acestea, includerea bolii Pompe în asigurarea medicală de stat a țării a fost dezbătută la nivel provincial din iunie 2019.