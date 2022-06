Ce a putut să ceară o mireasă surorii sale, în ziua nunții! Femeia a recunoscut totul

Întâmplarea a fost povestită chiar de sora miresei, căreia nu i-a venit să creadă că a putut primi o asemenea rugăminte și că totul avea de-a face cu nunta. Mulți dintre cei care au aflat detaliile au fost uluiți.

Ce a putut să ceară o mireasă surorii sale, în ziua cu nunta

Se spune că nunta este una dintre cele mai fericite clipe din viața unei persoane, motiv pentru care multe dintre femei încearcă să facă evenimentul cât mai special cu putință. De la tort, rochie, flori, decorațiuni și meniu și până la fotografiile sau locația aleasă, totul este analizat cu atenție minuțioasă la detalii.

Totuși, o mireasă a reușit să își surprindă din plin familia atunci când s-a aflat ce a putut să-i ceară surorii sale, în ziua cu nunta. Întâmplarea a fost povestită chiar de către mireasă, pe celebra platformă Reddit, un loc unde oameni din întreaga lume își împărtășesc experiențele de viață.

„Mă mărit în septembrie și am ales ce fel de petrecere de nuntă voi avea. Una dintre domnișoarele de onoare este chiar sora mea. Totuși, ea are un stil complet diferit de cel pe care îl am eu. Are părul roz deschis, cercel în nas, mai multe piercinguri și tatuaje pe ambele brațe, pe gât și pe piept. Aspectul ei e ceva la care m-am gândit mereu, atunci când am luat în calcul să-mi fie domnișoară de onoare. Am impus niște reguli pentru toate domnișoarele de onoare, dar unele sunt special date pentru soraa mea. I-am spus să își cumpere fond de ten și machiaj pentru a-și ascunde toate tatuajele de pe corp, am pus-o să își scoată cercelul din nas și piercingurile și să își vopsească părul într-o culoare mai natural, măcar pentru nuntă. În mod contrat, ea chiar va arăta din alt peisaj. A refuzat, dar eu cred că putea să facă un sacrificiu ca să fiu fericită la nuntă. Mi-a zis că fericirea mea nu ar trebui să depindă de cum se schimbă ea, de ce stil are sau de niște lucruri ce țițn de estetică și de organizarea petrecerii. I-am zis că oamenii mai fac și sacrificii pentru nuntă și că mulți se vor simți deloc confortabil să vadă că regulile se aplică doar pentru unii. M-am supărat foarte tare. Nu vreau să renunțe, dar mi-aș dori să respecte regulile”, a dezvăluit mireasa pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk, în încercarea de-a cere ajutor și sfaturi.

Așa cum era de așteptat, numeroase persoane din întreaga lume au reacționat imediat. Se pare însă că mulți au fost de partea surorii, nu a miresei, pe care au criticat-o pentru faptul că pune maim ult preț pe aspectul fizic decât pe cee ace contează cu adevărat.

