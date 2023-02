Ce a putut să facă o mamă fiicei sale, chiar în ziua nunții! Invitaților nu le-a venit să creadă. Mireasa a povestit totul

O tânără a povestit cum propria mamă a reușit să îi strice nunta în cel mai neașteptat mod posibil. Când au văzut cum a putut să apară femeia, toți invitații au rămas muți de uimire. Cea care a povestit totul a fost chiar fiica femeii, la scurt timp după incident.

Ce a putut să facă o mamă propriei fiice, chiar în ziua nunții. Mireasa a fost cea care a povestit totul

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase momente din viața unei mirese, motiv pentru care, de cele mai multe ori, acestea aleg totul cu multă grijă, de la muzică, invitați și meniu și până la decorațiuni, flori și domnișoare de onoare. Totuși, pentru o femeie, ceea ce trebuia să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața ei s-a transformat, în doar câteva secunde, într-o amintire extrem de neplăcută, pe care în mod sigur n-o va putea uita prea curând.

După ce și-a revenit din șocul inițial, o tânără și-a luat inima în dinți și a povestit prin ce situație complet neașteptată a trecut, chiar în ziua cu nunta.

„Mama mea a încercat să îmi distrugă nuntă și acum tot ea dă vina pe mine. M-am sărutat și nu mai vreau să am de-a face cu ea. După trei luni de coșmar am reușit să mă căsătoresc. În timpul pregătirilor pentru nuntă, mama a încercat mereu să cumpere lucruri, să facă schimbări și să își bage nasul peste tot. Nu am anunțat data nunții, iar invitații au primit niște invitații speciale, prin care erau rugați să țină secretă locația. Totuși, mama tot a reușit să afle tot! Când stresul a început să fie prea mare i-am zis că noi vrem să amânăm nunta pentru vară, ca să ne liniștim. A început să țipe la mine, să îmi spună ce persoană groaznică sunt și că e lipsă de respect la adresa ei. I-am blocat numărul de telefon, am redus bugetul de nuntă și am angajat un serviciu de pază la eveniment. Aparent a fost o idee bună, căci mama mea a apărut la nunta mea îmbrăcată în rochia ei de mireasă, moștenită de la mama ei. Mai mult decât atât, a cerut să fie lăsată înăuntru, spunând că este nunta ei”, a mărturisit femeia pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După nuntă, cuplul a plecat în luna de miere și a reușit să treacă peste incident. Totuși, mama miresei a încercat să recurgă la numeroase gesturi ca s-o facă să se simtă vinovată pe fiica ei. Sătulă de situație, mireasa a povestit totul pe internet, ca să afle ce părere au alții despre cele întâmplate. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate tinerei și i-au sugerat să stea departe de mama ei, măcar până se mai calmează spiritele.

