Ce a putut să facă o soacră, chiar înainte de nunta fiului său. Viitoarea mireasă a fost cea care a povestit totul

O mireasă a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Iniția, femeia a crezut că mama mirelui doar glumește, dar apoi a înțeles că intențiile sale sunt cât se poate de reale.

„Face totul ca să atragă atenția. Am văzut odată cum chiar mama miresei a purtat rochie albă, însă tânăra n-a avut curajul să își oprească mama”, „Spune-i partenerului tău să disucte ea. Dacă are obiceiul să se poarte urât cu tine, atunci poate că a venit momentul ca fiul ei să îi arate cât de mult greșește”, iată doar o parte dintre reacțiile primite de la internauți.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY