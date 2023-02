Ce a putut să îi facă o mireasă propriei domnișoare de onoare. Femeia revoltată a refuzat să mai participe la marele eveniment

Nunta este cel mai important eveniment din viața unei persoane, iar numărul de oameni prezenți la marele evniment este o alegere personală. Însă, de fiecare dată, se așteaptă ca o persoană invitată să poată fi prezentă alături de partener, asta dacă are pe cine să aducă.

Însă, nu același lucru s-a întâmplat în cazul de față, atunci când o mireasă și-a lăsat domnișoara de onoare devastată după ce i-a spus că nu poate veni însoțită de partenerii ei, din cauza faptului că ceilalți invitați nu i-ar înțelege relația, potrivit mirror.co.uk.

O mireasă nu i-a permis domnișoarei de onoare să participe la propria nuntă alături de toți cei trei parteneri ai săi

Mireasa a explicat că prietena ei cea mai bună, pe care a numit-o în calitate de domnișoară de onoare, are o relație poliamoroasă, având, în prezent, trei parteneri, potrivit sursei menționate mai sus. Astfel, Marissa este împreună cu Greg, Brandon și Ace.

Deși mireasa nu se declară împotriva alegerii prietenii sale, se pare că aceasta s-a temut de reacția pe care o va avea familia soțului ei, care se pare că ar fi un pic cam prea conservatoare.

Iar pentru a evita reacții nedorite la marele eveniment, cuplul a decis să îi interzică Marissei să vină însoțită de cei trei parteneri.

Ca și cum nu era de ajuns, se pare că cei doi soți nu au lăsat-o pe Marissa să aibă un cuvânt de spus și au invitat pe altcineva pe locurile rezervate pentru cei trei parteneri. La aflarea veștii, femeia a fost devastată, mărturisind că prietena ei cea mai bună i-a frânt inima.

Mireasa a povestit totul în mediul online

Se pare că mireasa nu a putut ține totul doar pentru ea și a decis să împărtășească întâmplarea cu oamenii de pe platforma Reddit. Iată ce a scris:

„Mă căsătoresc în septembrie. Partenerul meu, Mike și cu mine facem o nuntă mare pentru 250 de invitați. (...) Am rugat-o pe cea mai bună prietenă a mea, Marissa, să fie domnișoara mea de onoare și ea a fost fericită să accepte.”

„Însă, Marissa este într-o relație poli și are trei parteneri. Greg, Brandon și Ace. Ea este cu Greg de cinci ani și a fost primul partener pe care l-a avut. Apoi, pe parcursul relației lor, au apărut Brandon și Ace. Par să fie fericiți. Eu nu prea, dar nu e treaba mea.”

„Cu toate acestea, problema a apărut atunci când Mike m-a tras deoparte și mi-a spus că, deși o iubește pe Marissa, nu avea chef să-și petreacă nunta explicând familiei sale viața amoroasă a femeii. Înțeleg, ei sunt foarte conservatori și acceptă cu greu persoanele care nu sunt ca ei. Rezervasem deja patru locuri pentru Marissa și partenerii ei, dar soțul meu mi-a sugerat să invit câțiva colegi de-ai lui de serviciu în schimb, iar Marissa să vină singură. Nu am vrut să-i stric ziua cea mare, așa că am acceptat cu reticență.”

„Știu că ar fi trebuit să-i spun Marissei de la început, dar nu m-am putut hotărî să o fac. Așa că, atunci când invitațiile au plecat către oameni, m-a sunat imediat și m-a întrebat de ce nu a primit o invitație plus trei. I-am explicat exact ce am spus mai sus, iar ea a zis doar <<oh>> și a închis."

Mireasa a povestit că Marissa este atât de supărată pe ea, încât vrea să renunțe la rolul de domnișoară de onoare. Prietena ei a spus că nu vrea să participe la o nuntă unde nu este acceptată alături de partenerii ei.

Mireasa a mai adăugat că acum este pusă într-o postură extrem de neplăcută, avându-i, pe de o parte, pe prietena ei supărată și pe partenerii ei care insistă că nu se vor comporta ca un cuplu și de cealaltă parte, pe soțul ei care spune că nu le poate transmite, acum, colegilor de muncă să nu mai vină la nuntă.

În plus viitorul soț i-a spus clar miresei că ea va fi cea care va trebui să le explice tuturor oamenilor de ce domnișoara de onoare se sărută cu trei parteneri.

