Un bărbat a fost atât de furios de cadoul primit la Secret Santa încât s-a jurat să nu mai ia parte niciodată la așa ceva. Dezvăluirile sale au stârnit un val puternic de reacții.

În fiecare an, în luna decembrie, mai ales la locul de muncă sau în școli și facultăți, se organizează Secret Santa. Este un mod prin care colegii își pot oferi daruri, de Crăciun, fără ca numele expeditorului să fie dezvăluit. Pentru un bărbat această experiență s-a transformat într-o amintire extrem de neplăcută, pe care o regretă din plin. Când a văzut ce cadou a putut să primească la Secret Santa, omul s-a enervat la culme.

Ce a putut să primească un bărbat drept cadou de Secret Santa. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un bărbat care a ales să participe în acest an la Secret Santa. Omul a fost atât de dezamăgit și de supărat de darul primit încât s-a jurat că nu va mai repeta acest lucru în anii următori.

Bărbatul a primit o cutie de culoare verde, pe care se afla o fundiță argintie. Inițial, oomul s-a bucurat și a sperat că va avea parte de o surpriză cât se poate de plăcută. Totuși, câteva minute mai târziu, el avea să trăiască o dezamăgire de zile mari.

Bărbatul a pus mâna pe telefonul mobil și a filmat momentul în care deschide cutia frumos ambalată. Înăuntru a găsit doar niște dulciuri obișnuite, lucru ce l-a supărat și l-a dezamăgit din plin.

Nu se știe exact ce anume ar fi dorit omul să găsească în interior, dar în mod clar darul descoperit nu i-a adus decât o stare pronunțată de nervi.

„Nu mai particip în viața mea la Secret Santa, indiferent de ce serviciu am. Vinerea trecută, toată lumea trebuia să aducă daruri. Eu mi-am dat silința, am pus beculețe pe punga de cadou, am cumpărat hârtie de cadouri, am pus și clopoței la pachet, chiar mi-am dat silința ca doamna care primește cadoul să fie încântată. Mi-am luat chiar și pulover de Crăciun, ca să fiu în temă. Am ajuns la serviciu, am pus pachetele lângă brad și, câteva ore mai târziu, cineva a anunțat că a venit momentul să primească fiecare darul de Secret Santa. A venit o colegă la mine și îmi zice că ea nu are cadoul adus, așa că să vin luni la birou ca să mi-l dea. Luni, îmi aduce o cutie, o deschid și peste ce dau? Peste niște banale de dulciuri. Eu am cheltuit pe cadou aproape 25 de dolari, și iată ce am primit în schimb. Sunt dezamăgit”, a mărturisit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Filmarea a ajuns pe TikTok și a adunat mai bine de 29 de milioane de vizualizări și numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.