Ce a spus un turist străin după ce a vizitat pentru prima oară un sat din Hunedoara. Reacția lui s-a viralizat imediat

Într-un clip devenit viral în mediul online, turistul străin a povestit cu entuziasm despre oamenii pe care i-a întâlnit aici. Iată ce l-a impresionat pe bărbat la țara noastră!

Un turist străin care a venit în România pentru o lună a împărtășit cu urmăritorii săi de pe TikTok impresiile despre vizita sa la Peșteana, un sat pitoresc din Hunedoara. Reacția bărbatului a devenit virală!

Ce l-a impresionat pe turistul străin la țara noastră

Turistul este la prima lui vizită în România, iar, până acum, se declară impresionat de ospitalitatea românilor. El a menționat în special două persoane, pe care le-a întâlnit în Peșteana și care l-au făcut să se simtă binevenit: o doamnă la stația de autobuz și un taximetrist. Ulterior, bărbatul a decis să împărtășească experiența sa și cu cei care îl urmăresc.

„Vreau doar să vă arăt o observație pe care am făcut-o în timp ce am fost în România pentru o săptămână. O observație în legătură cu localnicii de aici, de la Peșteana. Am întâlnit doar doi oameni, români, dar vorbesc engleză.”, a început el videoclipul.

„O persoană a fost această doamnă pe care am întâlnit-o aici, la autobuz. A doua persoană a fost taximetristul care ne-a adus aici, la Peșteana. În primul rând, sunt foarte prietenoși.”, a zis impresionat turistul.

Turistul străin le recomandă tuturor să viziteze România

Turistul a continuat prin a lăuda cultura locală. El a încheiat videoclipul spunând că va petrece o lună în România și că este nerăbdător să descopere mai multe despre această țară fascinantă.

„Cultura, mâncarea, oamenii. Aceasta este obiceiul lor. Sunt ca o familie. Cred că vezi acest lucru în orice țară, dar aici, în România, a fost ceva care m-a surprins și a făcut această experiență atât de plăcută. Dacă sunt în România vreau să știu mai mult despre această cultură și această țară. Voi fi aici o lună.”, a declarat el, făcând promisiunea ca o să continue să împărtășească impresii și descoperiri din călătoria sa.

Videoclipul bărbatului a atras un val de comentarii pozitive din partea urmăritorilor săi, mulți dintre ei recomandându-i și alte locuri de vizitat în România.