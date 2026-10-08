Ce distanță trebuie să existe între țevile de gaz și cablurile electrice. Regulile de siguranță pe care trebuie să le știi

Țevile de gaz și instalațiile electrice trebuie amplasate cu atenție, pentru a evita riscurile și pentru a respecta regulile de siguranță. Distanța dintre acestea nu este un detaliu care trebuie ignorat, mai ales atunci când se fac lucrări de renovare sau modificări ale instalațiilor.

Ce distanță trebuie să existe între țevile de gaz și cablurile electrice | Profimediaimages.ro

Distanța dintre instalațiile de gaze și cele electrice nu este lăsată la întâmplare. Regulile sunt stabilite pentru a reduce riscurile în cazul unei defecțiuni sau al unei scurgeri de gaze. În cazul conductelor și cablurilor îngropate, există distanțe minime care trebuie respectate. În bucătărie, este importantă și poziționarea prizelor. Acestea trebuie amplasate astfel încât să fie ferite de flacără, căldură și abur.

Ce distanță trebuie să existe între țevile de gaz și cablurile electrice

În România, instalațiile de gaze și cele electrice trebuie realizate și amplasate după reguli clare de siguranță. Normele stabilesc inclusiv modul în care conductele de gaze pot fi amplasate în apropierea cablurilor și a altor instalații.

Pentru instalațiile de gaze există reguli privind distanțele față de clădiri, conducte de apă, rețele termice sau cabluri electrice. Distanța necesară poate diferi în funcție de tipul conductei și de presiunea gazului.

Articolul continuă după reclamă

Și instalațiile electrice au propriile reguli. Cablurile și tuburile de protecție trebuie montate astfel încât să păstreze distanțele de siguranță față de conductele altor instalații. Respectarea acestor prevederi este importantă pentru reducerea riscului de accidente și pentru exploatarea în siguranță a instalațiilor din locuință.

Un document important în stabilirea distanțelor de siguranță este norma aprobată prin Ordinul ANRE nr. 239/2019. Aceasta stabilește reguli pentru zonele de protecție și de siguranță din jurul instalațiilor energetice. Norma include și prevederi referitoare la cablurile electrice montate în pământ. Sunt stabilite distanțe minime care trebuie respectate între aceste cabluri și alte instalații aflate în apropiere, inclusiv conductele de gaze.

Potrivit prevederilor menționate în Ordinul ANRE nr. 239/2019, atunci când un cablu electric și o conductă de gaze se află în apropiere, distanța poate fi de 60 de centimetri în plan orizontal și de 25 de centimetri în plan vertical.

Cei 60 de centimetri sunt luați în calcul atunci când țeava de gaz și cablul electric au trasee paralele. În cazul unei traversări, distanța minimă indicată este de 25 de centimetri în plan vertical. De regulă, conducta de gaze trebuie amplasată deasupra cablului electric.

Există și diferențe în funcție de materialul conductei. Pentru conductele din polietilenă (PE), care funcționează la presiune joasă, redusă sau medie, distanța minimă față de cablurile de forță montate direct în sol este de 50 de centimetri. În cazul conductelor din oțel, distanța indicată este de 60 de centimetri pentru aceleași regimuri de presiune.

Aceste distanțe nu trebuie stabilite „după ochi”. Lucrările la instalațiile de gaze și la cele electrice trebuie realizate cu respectarea normelor tehnice și, după caz, de persoane autorizate.

Distanța dintre plita pe gaz și priza de curent

În bucătărie, instalația de gaze și cea electrică ajung să fie foarte apropiate. Plita pe gaz, țevile, prizele și cablurile trebuie însă amplasate astfel încât să nu creeze riscuri.

Nu există o singură distanță obligatorie, valabilă în orice situație, între marginea plitei pe gaz și o priză electrică. Regulile țin cont de modul în care este realizată instalația și de poziția fiecărui echipament.

O regulă importantă este ca priza să nu fie montată chiar deasupra arzătoarelor. Aceasta trebuie ferită de flacără, căldură, abur și grăsime. În practică, atunci când spațiul permite, este recomandată păstrarea unei distanțe de aproximativ 50 de centimetri sau mai mult față de zona plitei.

Normativul I7-2011 prevede reguli privind amplasarea instalațiilor electrice față de conductele altor instalații. Atunci când traseele sunt comune, instalația electrică trebuie dispusă corespunzător față de conductele de gaze. Dacă distanțele necesare nu pot fi respectate, sunt necesare măsuri suplimentare de protecție.

Separarea celor două instalații este importantă mai ales în cazul unei probleme la instalația de gaze. O eventuală scurgere de gaz poate crea un risc de incendiu dacă apare o sursă de aprindere, inclusiv o scânteie electrică.

Dacă simți miros de gaz în locuință, nu acționa întrerupătoarele și nu conecta sau deconecta aparate electrice. Aerisește încăperea și apelează serviciile specializate.

Citește și: Pexal, PPR sau țeavă de cupru pentru instalația din casă. Ce recomandă experții