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Pexal, PPR sau țeavă de cupru pentru instalația din casă. Ce recomandă experții

Atunci când vine vorba de instalația din casă, există mai multe opțiuni, cele mai comune fiind Pexal, PPR sau țeavă de cupru.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 14:10 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 14:12
Există mai multe variante de țevi atunci când vine vorba de instalația sanitară din casă | Shutterstock
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În funcție de nevoile tale, fiecare din aceste 3 opțiuni are avantaje și dezavantaje, pe care trebuie să le iei în considerare înainte să decizi cum să îți contruiești instalația sanitară din casă.

Dintre toate variantele, țevile de cupru sunt cele cu cea mai lungă istorie, cunoscute pentru rezistență și longevitate, scrie Forbes.

Dar aceste țevi au un dezavantaj față de competitorii lor, respectiv prețul considerabil mai mare.

Pe piața din România, Pexal, PPR și chiar și țevile de cupru sunt mai comune, fiecare cu beneficiile sale, scrie Newsweek.

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Pexal, PPR sau țeavă de cupru pentru instalația din casă

Printre cele mai mari avantaje ale Pexal sau PPR se numără costul relativ mai redus al materialului, cel puțin în comparație cu țevile de cupru, pe termen scurt.

Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestor țevi, pentru a decide dacă optezi pentru Pexal, PPR sau țeavă de cupru, potrivit experților.

Pexal

Pexal (sau PEX-AL-PEX) e o țeavă cu un strat de aluminiu prins între straturi create din plastic. Un mare avantaj al aluminiului e reducerea fenomenului de dilatare în cazul apei fierbinți, scrie Newsweek.

Datorită acestor straturi, țeava Pexal se poate îndoi, așa că e ideală pentru zone mai complexe dacă nu vrei la fel multe îmbinări.

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De aici și un potențial dezavantaj al acestui tip de țeavă. Racordul trebuie realizat cum trebuie, pentru a evita puncte vulnerabile în sistem.

Aceste țevi sunt, de asemenea, mai rezistente la coroziune și la depunerile de calcar, probleme frecvente în cazul țevilor de cupru.

PPR

Îmbinarea în cazul PPR se realizează prin sudură termică (polifuziune), cu ajutorul unui aparat de încălzire, scrie Povestea Casei. Ca urmare, țeava și fitingul formează o singură piesă în urma acestui proces.

Un alt avantaj e faptul că acest sistem nu ruginește. Dar, spre deosebire de Pexal, temperaturile ridicate ale apei duc la dilatare. Deși sistemul în sine are un preț mai accesibil, sunt necesare măsuri pentru a echilibra acest fenomen.

Spre deosebire de Pexal, PPR e mai rigid, așa că sunt necesare mai multe îmbinări în spații înguste sau complexe. Dar, la fel precum Pexal, au o durată de viața mai scurtă, în medie, decât țevile de cupru.

Țeavă de cupru

Țevile de cupru sunt folosite în instalațiile sanitare de zeci de ani și sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a rezista la temperaturi și presiuni ridicate, susține Bob Vila.

Cuprul e, de asemenea, foarte rezistent la deteriorarea provocată de razele UV și poate fi utilizat la exterior. Pe de altă parte, țevile de cupru sunt mai scumpe decât celelalte 2 variante și necesită unelte speciale pentru instalare.

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Țevile de cupru sunt, de asemenea, predispuse la coroziune și la acumularea de depuneri în timp. Ceea ce poate duce la scăderea presiunii apei și, în cele din urmă, la apariția unor scurgeri.

În ciuda acestor posibile probleme, mulți proprietari și instalatori preferă în continuare țevile de cupru datorită fiabilității lor pe termen lung și experienței îndelungate în utilizarea acestora în instalațiile sanitare.

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