Ce este creatura marină cu gheare ca de urs care s-a năpustit asupra unor turiste. Vietatea uriașă a creat spaimă

O mamă și fiica ei se aflau la pescuit când au fost „atacate” de o creatură uriașă. Cu toate acestea, tânăra a reușit să facă o poză cu vietatea care a fost la un pas să le răstoarne barca. Ce este creatura.

O mamă și fiica ei au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au ieșit la pescuit pe râul Mississippi, când o creatură uriașă a ieșit din apă. Shala Holm și Avery pescuiau în apropiere de Brainerd, în Minnesota, când a apărut înot o siluetă uriașă cu gheare masive, asemănătoare cu cele ale unui urs. Cele au spus că înainte de a vede fiara uriașă i-au auzit inițial respirația și au început să caute în jur cu privirea să afle de se întâmplă.

Ce este creatura marină cu gheare ca de urs care s-a năpustit asupra unei mame și a fiicei sale

Dacă la prima vedere v-ați gândi că este vorba de o creatură acvatică mitică care vroia săle înhațe pe mamă și copil, dar, în realitate, dovezile arată că era vietatea este o țestoasă - o reptilă cu aspect preistoric temută pentru mușcătura sa puternică.

„Deodată, fiica mea a spus: 'Mamă, fă liniște, aud ceva respirând'”, a povestit Shala pentru Penn News, potrivit unilad.com.

„A durat ceva timp până când am văzut nasul unei țestoase care înota spre caiac. Pe măsură ce se apropia, am văzut cât de mare era. A plonjat sub caiac și s-a prins cu ghearele de coșul de pescuit. Am fost extrem de speriate de mărimea ei”, și-a mai amintit mama.

Shala a estimat că această broască țestoasă avea aproximativ 30 de centimetri în diametru.

Femeia în vârstă de 67 de ani a adăugat: „Oamenii m-au întrebat dacă mi-a fost frică și trebuie să recunosc că, la momentul respectiv, mi-a fost, ceea ce este o prostie, deoarece sunt mai mare decât ea și, sper, mai deșteaptă.

„Cred că pentru că eram atât de aproape de ea, fiind în caiac, și nu știam cât de mult își dorea peștii aceia și dacă ar fi încercat să intre în caiac. Nu eram sigur cum o voi scoate din coș. Aveam emoții să apuc mânerul coșului, nu știam cât de mult își dorea peștele și cât de agresivă ar putea fi.

Cu toate acestea, după ce au reușit să elibereze coșul de pescuit din ghearele vietății uriașe, mama și fiica s-au retras rapid din zonă.

La rânul său, Shala a spus: „Nu am văzut-o până când nu s-a agățat de coș. Inima îmi bătea foarte tare, dar am reușit să-mi iau telefonul și să fac câteva poze.

Am fost uimită de mărimea picioarelor întinse; picioarele creaturii erau de mărimea pumnului meu la care adăugați acele unghii! Mi-a fost teamă că își va croi drum cu ghearele până deasupra coșului”.

Deși s-au speriat creatura marină, s-au întors chiar a doua zi pentru a face câteva fotografii, pe care Shala le-a trimis Departamentului Resurselor Naturale din Minnesota, care i-a spus că țestoasa ar putea avea în jur de 15 ani.

Shala a declarat că speră să mai întâlnească broasca țestoasă data viitoare când se va afla în zonă și, având în vedere că broaștele țestoase pot trăi mai mult de 100 de ani, există șanse mari să mai poată să o vadă.