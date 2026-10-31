Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Detaliul pe care mulți cumpărători nu îl cunosc

Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Află ce reprezintă aceste simboluri și dacă au legătură cu mărimile hainelor.

Cercul, pătratul și triunghiul care apar pe unele etichete Zara au stârnit numeroase discuții în mediul online. Deși mulți cumpărători le-au observat, puțini știu ce reprezintă, de fapt, aceste semne discrete. În jurul lor au apărut mai multe teorii, inclusiv una legată de mărimile hainelor. Iată ce se știe despre semnificația simbolurilor.

Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Adevărul din spatele simbolurilor care au devenit virale

Dacă ai cumpărat haine de la Zara, probabil ai observat cele trei simboluri de pe unele etichete: cercul, pătratul și triunghiul. De-a lungul timpului, acestea au stârnit numeroase discuții pe rețelele sociale, iar mulți cumpărători au încercat să afle ce reprezintă.

Potrivit revistei Glamour UK, simbolurile au devenit un subiect viral încă din 2021. Utilizatorii TikTok și Instagram au publicat mai multe videoclipuri în care au încercat să explice semnificația lor. Una dintre cele mai răspândite teorii susținea că formele geometrice ar indica felul în care sunt croite hainele.

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Ce spun teoriile de pe TikTok despre simbolurile Zara

Potrivit unei teorii care a circulat intens pe TikTok, fiecare simbol ar oferi indicii despre mărimea reală a hainelor. Astfel, cercul ar indica o croială mai largă decât cea obișnuită, pătratul ar semnala o mărime standard, iar triunghiul ar reprezenta articolele care au o croială mai mică.

Această explicație a fost preluată de numeroși utilizatori, care au prezentat simbolurile drept un truc util pentru cumpărături. Unii au susținut chiar că, dacă știi ce înseamnă formele de pe etichetă, poți alege mai ușor mărimea potrivită, fără să mai probezi hainele.

Totuși, teoria nu a fost confirmată oficial de Zara. Potrivit publicațiilor Glamour UK și Woman and Home, explicația virală nu trebuie confundată cu un sistem oficial de mărimi al brandului.

Ce înseamnă, de fapt, cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara

Explicația oferită de foști angajați ai companiei este diferită. Simbolurile nu indică dacă o haină este mai largă sau mai strâmtă, ci fac trimitere la colecțiile din care provin articolele vestimentare.

Potrivit informațiilor publicate de Business Insider España și Live95FM, cele trei forme au următoarele semnificații:

Cercul – indică linia Zara Woman.

Pătratul – este asociat colecției Zara Basic.

Triunghiul – identifică linia TRF, cunoscută și sub numele Trafaluc.

Aceste marcaje au un rol practic în magazine. Ele îi ajută pe angajați să recunoască mai ușor colecția din care face parte fiecare produs, să organizeze hainele în raioane și să gestioneze mai simplu reaprovizionarea.

Potrivit Business Insider España, un reprezentant Zara a explicat că simbolurile fac referire la diferitele secțiuni ale magazinului, nu la dimensiunile hainelor. Aceeași explicație a fost susținută și de mai mulți angajați și foști angajați ai companiei.

Așadar, cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara nu reprezintă un truc sigur pentru alegerea mărimii. Ele sunt marcaje folosite pentru identificarea colecțiilor, potrivit explicațiilor publicate în presa internațională în perioada 2021–2023. Nu există însă o confirmare că toate produsele Zara comercializate în 2026 folosesc în continuare același sistem.

De ce cred cumpărătorii că simbolurile de pe etichetele Zara indică mărimea hainelor

Confuzia legată de simbolurile de pe etichetele Zara poate avea legătură și cu diferențele dintre colecțiile brandului. De-a lungul timpului, linia TRF a fost asociată cu un stil mai tineresc și cu anumite croieli mai ajustate. În schimb, colecția Woman include articole cu modele și croieli variate, inclusiv piese mai lejere. Linia Basic este cunoscută pentru hainele de zi cu zi.

Aceste diferențe pot crea impresia că simbolurile arată și felul în care se așază hainele pe corp. Totuși, croiala diferă de la un produs la altul, chiar dacă articolele fac parte din aceeași colecție. Potrivit revistei Glamour UK, triunghiul nu garantează că o haină este mai mică decât mărimea de pe etichetă. La fel, cercul nu înseamnă automat că produsul are o croială mai largă.

Ce au spus angajații Zara despre simbolurile de pe etichete

Subiectul a fost discutat intens și pe rețelele sociale, unde mai mulți angajați și foști angajați Zara au oferit explicații. Aceștia au susținut că formele geometrice sunt folosite pentru identificarea colecțiilor, nu pentru stabilirea mărimilor.

Marcajele îi ajută pe angajați să recunoască mai ușor secțiunea din care face parte fiecare produs și să organizeze hainele în magazine. Potrivit publicațiilor Business Insider España și Live95FM, explicația a fost confirmată și de reprezentanți ai companiei pentru presa internațională.

Astfel, teoria potrivit căreia cercul, pătratul și triunghiul reprezintă un cod secret al mărimilor nu este susținută de explicațiile oferite de companie și de foștii angajați.

Cum alegi mărimea potrivită când cumperi haine de la Zara

Dacă vrei să alegi corect mărimea atunci când cumperi haine de la Zara, nu este recomandat să te bazezi pe simbolurile de pe etichetă. Fiecare produs poate avea o croială diferită, iar acest lucru influențează felul în care se așază pe corp.

De exemplu, o haină oversized poate fi mai largă decât una slim fit, chiar dacă ambele au aceeași mărime. Contează și materialul din care este realizat articolul. Țesăturile elastice se comportă diferit față de materialele rigide, iar acest lucru poate schimba modul în care se potrivește o haină.

Potrivit publicației Woman and Home, atunci când cumperi online este bine să verifici ghidul de mărimi și dimensiunile indicate pentru produsul respectiv. Dacă mergi într-un magazin fizic, probarea rămâne cea mai sigură metodă pentru a vedea dacă articolul ți se potrivește.

Așadar, simbolurile de pe etichetele Zara te pot ajuta să identifici colecția din care face parte o haină, dar nu îți garantează că ai ales mărimea potrivită.

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