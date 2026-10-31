Antena Căutare
Home News Inedit Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Detaliul pe care mulți cumpărători nu îl cunosc

Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Detaliul pe care mulți cumpărători nu îl cunosc

Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Află ce reprezintă aceste simboluri și dacă au legătură cu mărimile hainelor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 16:02 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 16:04
Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cercul, pătratul și triunghiul care apar pe unele etichete Zara au stârnit numeroase discuții în mediul online. Deși mulți cumpărători le-au observat, puțini știu ce reprezintă, de fapt, aceste semne discrete. În jurul lor au apărut mai multe teorii, inclusiv una legată de mărimile hainelor. Iată ce se știe despre semnificația simbolurilor.

Ce înseamnă cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara. Adevărul din spatele simbolurilor care au devenit virale

Dacă ai cumpărat haine de la Zara, probabil ai observat cele trei simboluri de pe unele etichete: cercul, pătratul și triunghiul. De-a lungul timpului, acestea au stârnit numeroase discuții pe rețelele sociale, iar mulți cumpărători au încercat să afle ce reprezintă.

Potrivit revistei Glamour UK, simbolurile au devenit un subiect viral încă din 2021. Utilizatorii TikTok și Instagram au publicat mai multe videoclipuri în care au încercat să explice semnificația lor. Una dintre cele mai răspândite teorii susținea că formele geometrice ar indica felul în care sunt croite hainele.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun teoriile de pe TikTok despre simbolurile Zara

Potrivit unei teorii care a circulat intens pe TikTok, fiecare simbol ar oferi indicii despre mărimea reală a hainelor. Astfel, cercul ar indica o croială mai largă decât cea obișnuită, pătratul ar semnala o mărime standard, iar triunghiul ar reprezenta articolele care au o croială mai mică.

Această explicație a fost preluată de numeroși utilizatori, care au prezentat simbolurile drept un truc util pentru cumpărături. Unii au susținut chiar că, dacă știi ce înseamnă formele de pe etichetă, poți alege mai ușor mărimea potrivită, fără să mai probezi hainele.

Totuși, teoria nu a fost confirmată oficial de Zara. Potrivit publicațiilor Glamour UK și Woman and Home, explicația virală nu trebuie confundată cu un sistem oficial de mărimi al brandului.

Ce înseamnă, de fapt, cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara

Explicația oferită de foști angajați ai companiei este diferită. Simbolurile nu indică dacă o haină este mai largă sau mai strâmtă, ci fac trimitere la colecțiile din care provin articolele vestimentare.

Potrivit informațiilor publicate de Business Insider España și Live95FM, cele trei forme au următoarele semnificații:

  • Cercul – indică linia Zara Woman.
  • Pătratul – este asociat colecției Zara Basic.
  • Triunghiul – identifică linia TRF, cunoscută și sub numele Trafaluc.

Aceste marcaje au un rol practic în magazine. Ele îi ajută pe angajați să recunoască mai ușor colecția din care face parte fiecare produs, să organizeze hainele în raioane și să gestioneze mai simplu reaprovizionarea.

Potrivit Business Insider España, un reprezentant Zara a explicat că simbolurile fac referire la diferitele secțiuni ale magazinului, nu la dimensiunile hainelor. Aceeași explicație a fost susținută și de mai mulți angajați și foști angajați ai companiei.

Așadar, cercul, pătratul și triunghiul de pe etichetele Zara nu reprezintă un truc sigur pentru alegerea mărimii. Ele sunt marcaje folosite pentru identificarea colecțiilor, potrivit explicațiilor publicate în presa internațională în perioada 2021–2023. Nu există însă o confirmare că toate produsele Zara comercializate în 2026 folosesc în continuare același sistem.

De ce cred cumpărătorii că simbolurile de pe etichetele Zara indică mărimea hainelor

Confuzia legată de simbolurile de pe etichetele Zara poate avea legătură și cu diferențele dintre colecțiile brandului. De-a lungul timpului, linia TRF a fost asociată cu un stil mai tineresc și cu anumite croieli mai ajustate. În schimb, colecția Woman include articole cu modele și croieli variate, inclusiv piese mai lejere. Linia Basic este cunoscută pentru hainele de zi cu zi.

Aceste diferențe pot crea impresia că simbolurile arată și felul în care se așază hainele pe corp. Totuși, croiala diferă de la un produs la altul, chiar dacă articolele fac parte din aceeași colecție. Potrivit revistei Glamour UK, triunghiul nu garantează că o haină este mai mică decât mărimea de pe etichetă. La fel, cercul nu înseamnă automat că produsul are o croială mai largă.

Ce au spus angajații Zara despre simbolurile de pe etichete

Subiectul a fost discutat intens și pe rețelele sociale, unde mai mulți angajați și foști angajați Zara au oferit explicații. Aceștia au susținut că formele geometrice sunt folosite pentru identificarea colecțiilor, nu pentru stabilirea mărimilor.

Marcajele îi ajută pe angajați să recunoască mai ușor secțiunea din care face parte fiecare produs și să organizeze hainele în magazine. Potrivit publicațiilor Business Insider España și Live95FM, explicația a fost confirmată și de reprezentanți ai companiei pentru presa internațională.

Astfel, teoria potrivit căreia cercul, pătratul și triunghiul reprezintă un cod secret al mărimilor nu este susținută de explicațiile oferite de companie și de foștii angajați.

Cum alegi mărimea potrivită când cumperi haine de la Zara

Dacă vrei să alegi corect mărimea atunci când cumperi haine de la Zara, nu este recomandat să te bazezi pe simbolurile de pe etichetă. Fiecare produs poate avea o croială diferită, iar acest lucru influențează felul în care se așază pe corp.

De exemplu, o haină oversized poate fi mai largă decât una slim fit, chiar dacă ambele au aceeași mărime. Contează și materialul din care este realizat articolul. Țesăturile elastice se comportă diferit față de materialele rigide, iar acest lucru poate schimba modul în care se potrivește o haină.

Potrivit publicației Woman and Home, atunci când cumperi online este bine să verifici ghidul de mărimi și dimensiunile indicate pentru produsul respectiv. Dacă mergi într-un magazin fizic, probarea rămâne cea mai sigură metodă pentru a vedea dacă articolul ți se potrivește.

Așadar, simbolurile de pe etichetele Zara te pot ajuta să identifici colecția din care face parte o haină, dar nu îți garantează că ai ales mărimea potrivită.

Citește și: Ce poți curăța în casă cu detergent de rufe, în afară de haine. Utilizările mai puțin cunoscute care îți pot ușura munca

O nouă probă pentru Asia Express? Ce preparat neobișnuit a descoperit un român în Cambodgia: „Ați avea curaj să gustați?...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri șoc! Luxul orbitor pe care l-a trăit: „Maldăre de bani în fiecare seară” Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri șoc! Luxul orbitor pe care l-a trăit: &#8222;Maldăre de bani în fiecare seară&#8221;
Observatornews.ro Ninsori masive la munte. Transalpina, închisă circulației din cauza vremii nefavorabile Ninsori masive la munte. Transalpina, închisă circulației din cauza vremii nefavorabile
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
SpyNews Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Imagini spectaculoase din Las Vegas! O furtună puternică de praf a redus vizibilitatea pe străzi. Ce a urmat | VIDEO
Imagini spectaculoase din Las Vegas! O furtună puternică de praf a redus vizibilitatea pe străzi. Ce a urmat | VIDEO
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween. Tradiții și superstiții legate de cea mai misterioasă noapte a anului
Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween. Tradiții și superstiții legate de cea mai...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x